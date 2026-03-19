Três homens são presos por matar indígena de 17 anos em Eirunepé

Três homens identificados como Erick Emerson Pinheiro, de 29 anos, João Lucas Farias Bernardo, de 22, e José Edson Rodrigues Pinheiro, de 36, foram presos suspeitos de matar o indígena Júnior Ferreira Kulina, de 17 anos, no município de Eirunepé, no interior do Amazonas.

As prisões foram realizadas na segunda-feira (16) pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Eirunepé, a 1.160 quilômetros de Manaus.

O crime ocorreu no dia 26 de janeiro deste ano, na comunidade Flores, zona rural do município. Além dos três adultos, adolescentes de 14, 16 e 17 anos também foram apreendidos por envolvimento no caso.

De acordo com o delegado Alcir Rodrigues, as investigações começaram após os pais da vítima procurarem a delegacia para registrar a ocorrência.

“Com base nas informações, nos deslocamos até o local e conseguimos identificar seis pessoas envolvidas na ação criminosa”, explicou.

Segundo a polícia, a motivação do crime teria sido um desentendimento ocorrido no dia anterior. A vítima teria, supostamente, apontado uma espingarda contra o filho de um dos suspeitos e, dias antes, efetuado disparos contra outros envolvidos.

Diante da gravidade do caso, a Justiça autorizou a prisão preventiva de dois suspeitos e a prisão temporária do terceiro. Todos foram localizados e presos na mesma comunidade onde o crime aconteceu.

Durante a operação, os três adolescentes foram apreendidos, ouvidos e posteriormente liberados.

Os suspeitos irão responder por homicídio qualificado e corrupção de menores e permanecem à disposição da Justiça.