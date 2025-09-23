Tefé celebra o “Dia do Florescer da Autoestima da Mulher” com evento que fortalece empreendedorismo feminino

O município de Tefé viveu um momento especial de valorização feminina e incentivo ao empreendedorismo local no último domingo (21), data em que se celebra oficialmente o “Dia do Florescer da Autoestima da Mulher”.

A iniciativa foi organizada pela Associação Comercial e Empresarial de Tefé (ACET), por meio do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC Tefé), e aconteceu na Sorveteria Disamy, parceira do evento, localizada na Avenida Brasil.

Com o tema “Entre Sorvetes e Sorrisos”, a programação reuniu 44 empreendedoras locais, superando a meta inicial de 33 participantes. O encontro promoveu um ambiente de leveza e reflexão, fortalecendo a autoestima e destacando o papel do associativismo feminino em Tefé.

A presidente da ACET e coordenadora do CMEC Tefé, Isaíde de Lima Campelo, conduziu a abertura do evento, agradecendo o apoio de parceiros como Ascon ISA Contábil, Hotel Oliveira, Wal Floricultura, By Fabella Terapeuta Capilar, além dos vereadores Paulo Ludovico e Cláudia Marreira.

Programação

Check-in e registro fotográfico (16h30)

Abertura oficial com fala institucional (17h00)

Reflexão sobre o 21 de setembro e sua importância como data de valorização feminina (17h20)

Momento de confraternização “Entre Sorvetes e Sorrisos” (17h40)

Palestra “O Poder da Mulher que se Ama” , ministrada pela psicóloga Marineira Oliveira , de Manaus (18h00)

Dinâmicas de ginástica laboral para integração e bem-estar

Movimento nacional pela autoestima da mulher

O “Dia do Florescer da Autoestima da Mulher” é uma proposta criada pelo CMEC Nacional, presidido por Ana Cláudia Bacra Cotait, e tem como objetivo valorizar a mulher, fortalecer sua confiança, estimular o empreendedorismo e promover políticas públicas que incentivem o protagonismo feminino.

No Amazonas, o CMEC Regional (FACEA/ACA), sob coordenação de Leonarda Safira Gaspar Pinheiro, atua para ampliar a institucionalização da data em diferentes municípios. Em 2023, Itacoatiara se tornou o primeiro município amazonense a aprovar oficialmente a lei, após articulação da Associação Comercial Industrial e do Agronegócio de Itacoatiara (ACIAITA) e do seu CMEC.

Projeto de Lei

A proposta prevê que a semana do dia 21 de setembro seja dedicada a atividades voltadas à autoestima da mulher em seus aspectos físicos, emocionais, profissionais e sociais. Estão incluídas ações como palestras educativas, oficinas de capacitação, rodas de conversa, acompanhamento psicológico, fóruns, eventos culturais e campanhas de conscientização, em parceria com instituições públicas, privadas e da sociedade civil.

O CMEC Tefé já articula para que a data seja reconhecida também no município, transformando a celebração em política pública oficial.

Um marco em Tefé

Com a realização do evento “Entre Sorvetes e Sorrisos”, Tefé reafirma seu protagonismo no fortalecimento do empreendedorismo feminino e na valorização da autoestima como base para conquistas sociais e econômicas.

Além de gerar oportunidades de negócios e networking, a celebração mostrou a força da união entre mulheres empreendedoras, consolidando o município como referência no movimento de valorização feminina no Amazonas.