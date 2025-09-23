  • 23 setembro, 2025
  • 16:24
Facebook Instagram Youtube Whatsapp
fiction
Facebook Instagram Youtube Whatsapp
Central de Atendimento
logo tefenews

Tefé: Força Aérea intercepta avião que entrou no Brasil sem autorização; piloto é preso

Compartilhe:

Foto: Divulgação/FAB

A Força Aérea Brasileira (FAB) interceptou, na segunda-feira (22), um avião vindo do Peru que entrou sem autorização no espaço aéreo brasileiro. A aeronave pousou na Comunidade São Francisco do Bauana, perto de Tefé, no interior do Amazonas, e o piloto foi preso pela Polícia Federal.

Segundo a FAB, o avião não tinha plano de voo, matrícula visível nem comunicação com os órgãos de controle aéreo. Por isso, foi classificado como suspeito.

Um caça foi acionado para a abordagem. O piloto da Defesa Aérea tentou contato visual e por rádio, mas não obteve resposta. Diante da recusa em seguir as ordens, foram feitos disparos de aviso. Como ainda assim o avião não obedeceu, ele passou a ser considerado hostil, o que permitiu a aplicação do Tiro de Detenção, previsto na legislação.

Segundo o COMAE, o avião foi detectado pelos radares da Força Aérea após ingressar no espaço aéreo brasileiro e uma aeronave A-29 Super Tucano decolou para interceptar e aplicar as Medidas de Policiamento do Espaço Aéreo. Durante a interceptação, verificou-se que a aeronave, sem plano de voo, não apresentava matrícula visível e sem comunicação com os órgãos de controle do tráfego aéreo, vindo a ser classificada como suspeita.

Após a ação, o piloto suspeito pousou em uma área desabitada, a cerca de 30 km do município de Tefé. Um helicóptero levou agentes da Polícia Federal até o local, onde o suspeito foi detido.

A FAB informou que a operação faz parte do combate ao tráfico de drogas em regiões de fronteira. A ação é integrada ao Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF) e à Operação Ostium, que une Ministério da Defesa e órgãos de segurança pública.

*Com informações da assessoria

Deixar Comentário

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Leia Também...