Tefé: Força Aérea intercepta avião que entrou no Brasil sem autorização; piloto é preso

A Força Aérea Brasileira (FAB) interceptou, na segunda-feira (22), um avião vindo do Peru que entrou sem autorização no espaço aéreo brasileiro. A aeronave pousou na Comunidade São Francisco do Bauana, perto de Tefé, no interior do Amazonas, e o piloto foi preso pela Polícia Federal.
Segundo a FAB, o avião não tinha plano de voo, matrícula visível nem comunicação com os órgãos de controle aéreo. Por isso, foi classificado como suspeito.
Um caça foi acionado para a abordagem. O piloto da Defesa Aérea tentou contato visual e por rádio, mas não obteve resposta. Diante da recusa em seguir as ordens, foram feitos disparos de aviso. Como ainda assim o avião não obedeceu, ele passou a ser considerado hostil, o que permitiu a aplicação do Tiro de Detenção, previsto na legislação.
Segundo o COMAE, o avião foi detectado pelos radares da Força Aérea após ingressar no espaço aéreo brasileiro e uma aeronave A-29 Super Tucano decolou para interceptar e aplicar as Medidas de Policiamento do Espaço Aéreo. Durante a interceptação, verificou-se que a aeronave, sem plano de voo, não apresentava matrícula visível e sem comunicação com os órgãos de controle do tráfego aéreo, vindo a ser classificada como suspeita.
Após a ação, o piloto suspeito pousou em uma área desabitada, a cerca de 30 km do município de Tefé. Um helicóptero levou agentes da Polícia Federal até o local, onde o suspeito foi detido.
A FAB informou que a operação faz parte do combate ao tráfico de drogas em regiões de fronteira. A ação é integrada ao Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF) e à Operação Ostium, que une Ministério da Defesa e órgãos de segurança pública.
