Tefé: Força Aérea intercepta avião que entrou no Brasil sem autorização; piloto é preso

Um caça foi acionado para a abordagem. O piloto da Defesa Aérea tentou contato visual e por rádio, mas não obteve resposta. Diante da recusa em seguir as ordens, foram feitos disparos de aviso. Como ainda assim o avião não obedeceu, ele passou a ser considerado hostil, o que permitiu a aplicação do Tiro de Detenção, previsto na legislação.

Segundo o COMAE, o avião foi detectado pelos radares da Força Aérea após ingressar no espaço aéreo brasileiro e uma aeronave A-29 Super Tucano decolou para interceptar e aplicar as Medidas de Policiamento do Espaço Aéreo. Durante a interceptação, verificou-se que a aeronave, sem plano de voo, não apresentava matrícula visível e sem comunicação com os órgãos de controle do tráfego aéreo, vindo a ser classificada como suspeita.