Tefé recebe projeto Laboratório de Leitura que vai beneficiar mais de 3,3 mil estudantes no Amazonas

Iniciativa da CEC Brasil, com patrocínio da VINCI Airports, transforma escolas em espaços de inovação literária e científica.

A Escola Municipal Professor Helyon de Oliveira, em Tefé, será a primeira no Amazonas a receber o projeto Laboratório de Leitura, no próximo dia 17 de setembro (quarta-feira). No dia seguinte, 18 de setembro (quinta-feira), a iniciativa será inaugurada na Escola Municipal Francisco Mendes, em Tabatinga. Ao todo, mais de 3,3 mil estudantes serão beneficiados.

Realizado pela CEC Brasil, com patrocínio da Concessionária dos Aeroportos da Amazônia — integrante da rede VINCI Airports — via Lei de Incentivo à Cultura, o projeto une literatura, ciência e tecnologia em um espaço lúdico, acolhedor e interativo, que promete despertar a criatividade, a imaginação e o pensamento crítico de crianças e jovens.

Cada escola contemplada recebe um acervo de 1.200 livros, jogos, brinquedos educativos, quatro notebooks, óculos de realidade virtual e celular. Além disso, será instalada a placa interativa “Conexões Amazônia-Mundo”, que permite viagens virtuais por meio de QR Codes ligados a países onde a VINCI Airports atua.

Em Tefé, serão atendidos 732 alunos do Ensino Fundamental I e II. Já em Tabatinga, o Laboratório vai impactar 2.607 estudantes do Ensino Infantil, Fundamental I e II e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

“O Laboratório de Leitura será um espaço de convivência interativa e de inclusão, fortalecendo o ensino, a aprendizagem e o planejamento pedagógico da escola”, afirma Miriam da Silva Cañellas, diretora da Escola Municipal Francisco Mendes.

Para Jandeson Souza da Silva, diretor da Escola Municipal Professor Helyon de Oliveira, o projeto terá reflexos além da sala de aula:

“Não será apenas um espaço bonito, mas um ambiente vivo, cheio de atividades e de transformação social”.

Formação de professores e incentivo às meninas na ciência

O projeto também oferece capacitação docente por meio de cursos na plataforma Moodle e materiais de mediação de leitura. Além disso, busca incentivar a participação feminina na ciência, reduzindo desigualdades de gênero nessa área.

Segundo Kaline Vânia, diretora da CEC Brasil, o objetivo é aproximar crianças e jovens dos livros e da ciência de forma criativa:

“Queremos reduzir a distância entre meninos e meninas na ciência, estimulando a curiosidade e construindo um futuro mais igualitário”.

Já Daniela Franco, gerente de Comunicação da VINCI Airports no Brasil, reforça que o investimento vai além da infraestrutura:

“Apoiar essa iniciativa é investir no futuro das crianças e jovens da Amazônia, oferecendo espaços de aprendizado, criatividade e desenvolvimento humano”.

Contexto nacional

A 6ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil (2024) revelou que 53% dos brasileiros não leram nenhum livro nos três meses anteriores à pesquisa, o que reforça a importância de iniciativas como esta para democratizar o acesso à literatura, ciência e tecnologia.

SERVIÇO – Inauguração do Laboratório de Leitura no Amazonas

TEFÉ

Escola Municipal Professor Helyon de Oliveira – Estrada do Aeroporto, 2506, Santa Tereza, Tefé-AM

17/09 (quarta-feira) ⏰ 10h

TABATINGA

Escola Municipal Francisco Mendes – Rua Marechal Deodoro da Fonseca, s/n, Centro Cultural, Tancredo Neves, Tabatinga-AM

18/09 (quinta-feira) ⏰ 13h30