Tefé recebe reforço de insumos da FVS para fortalecer combate à malária

Com o objetivo de reforçar as ações de combate à malária, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), da rede estadual de saúde, intensifica a distribuição de insumos estratégicos para o controle da doença sendo 47 mil mosquiteiros impregnados com inseticida de longa duração e 38.403 medicamentos para tratamento da malária.

Do total de medicamentos, 33.360 foram destinados ao tratamento da malária vivax com Cloroquina + Primaquina; 5.043 ao tratamento com Tafenoquina (dose única); e 4.937 tratamentos para casos de malária falciparum e mista.

Para a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, as ações fazem parte do planejamento estratégico de vigilância e prevenção da malária. “A distribuição de insumos é fundamental para proteger as populações mais vulneráveis, como comunidades ribeirinhas e indígenas. Além de reduzir casos da doença, fortalece a rede de atenção à saúde e contribui para que o estado alcance suas metas no enfrentamento da malária”, destaca.

O diretor da Vigilância Ambiental (DVA) da FVS-RCP, Elder Figueira, explica a importância da introdução da Tafenoquina no tratamento. “A dose única representa um avanço no combate ao Plasmodium vivax, pois facilita a adesão ao tratamento e reduz o risco de abandono. Aliada ao uso de mosquiteiros impregnados, a medida amplia a eficácia das ações de controle de vetores”, destaca.

Cenário Epidemiológico da doença

A gerente de Malária e Outros Hemoparasitas do DVA da FVS-RCP, Myrna Barata, destaca que os resultados positivos dependem de um esforço conjunto. “Não são apenas os insumos que contribuem para a redução dos casos; é um conjunto de ações que, somando forças, nos permite alcançar bons resultados”, enfatiza.

O Amazonas registrou redução de 12,99% nos casos de malária entre janeiro e agosto de 2025, em comparação ao mesmo período de 2024. De janeiro a agosto de 2025, foram notificados 39.155 casos, sendo 34.218 por Plasmodium vivax e 4.937 por Plasmodium falciparum, contra 45.002 casos registrados no estado no ano anterior.

Entre os municípios com maior número de casos notificados no período de 1º de janeiro a 31 de agosto de 2025 estão: São Gabriel da Cachoeira (6.311), Barcelos (4.892), Manaus (3.917), Tefé (2.655), Santa Isabel do Rio Negro (2.538), Amaturá (1.771), Humaitá (1.971), Atalaia do Norte (1.474), Carauari (1.467), Lábrea (1.175), Guajará (1.029) e Santo Antônio do Içá (1.131). Grande parte dos registros ocorre em áreas indígenas de difícil acesso, onde a logística de atendimento é um desafio constante.

As ações da FVS-RCP seguem alinhadas às diretrizes do Ministério da Saúde e ao plano estadual de eliminação da malária, contemplando a distribuição contínua de insumos, capacitação de profissionais e monitoramento permanente dos municípios prioritários.