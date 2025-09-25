Preço do café no supermercado pode subir até 15% nos próximos dias

Pavel disse que a expectativa recai agora sobre a safra 2026. Ele observou que as notícias até o momento são de uma boa florada, com uma possível safra recorde em 2026, se não houver quebra por conta de clima. Por enquanto, a expectativa é que o próximo ano tenha prevalência do efeito climático La Niña, que provoca nas regiões de produção de café temperaturas mais amenas e estabilidade nas chuvas.