Conheça os mascotes oficiais da Copa do Mundo de 2026

Maple, Zayu e Clutch vão representar Canadá, México e Estados Unidos no maior torneio de futebol de seleções.

A Fifa apresentou nesta quinta-feira (25) o visual dos mascotes da Copa do Mundo de 2026, torneio que será disputado na América do Norte.

O representante do Canadá será Maple the Moose, um alce que leva o nome da folha presente na bandeira do país. Maple será um goleiro. Clutch the Bald Eagle, meio-campista, é a mascote dos Estados Unidos. A águia careca é um dos símbolos dos EUA, e o termo clutch é utilizado no país para destacar atletas importantes em momentos decisivos de um jogo. Zayu the Jaguar representa o felino marcante da cultura mexicana. Atacante, apresenta velocidade e garra, assim como um jaguar.

O presidente da entidade máxima de futebol, Gianni Infantino, destacou a representação dos personagens, afirmando que eles têm alegria, energia e espírito de união, como o próprio torneio. “Eles conquistarão corações e despertarão comemorações na América do Norte e no mundo todo. Já consigo imaginá-los em camisas infantis, cumprimentando lendas do futebol e – em mais uma estreia neste torneio – estrelando videogames jogados por milhões de pessoas no mundo todo”, adiantou o dirigente.

Essa será a terceira vez que mais de um mascote representa a mesma edição de Copa do Mundo. As outras ocasiões foram em 1974, na Alemanha Ocidental, com a dupla Tip e Tap, e em 2002, quando Ato, Kaz e Nik foram os símbolos do mundial de seleções disputado na Coreia do Sul e no Japão.

A Copa do Mundo de 2026 terá um aumento na quantidade de seleções: serão 48 países. As equipes serão divididas em 12 grupos na fase inicial. Os dois melhores países de cada chave e os oito melhores terceiros colocados avançarão à segunda fase, dando início ao mata-mata. A Fifa separou as partidas em três grandes áreas — Costa Oeste, Central e Costa Leste —, e cada uma das 48 seleções jogará a primeira fase em uma dessas regiões.

A partida de abertura da Copa do Mundo de 2026 será em 11 de junho, no estádio Azteca, na Cidade do México, em partida com os donos da casa. Já a final será no dia 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

A fase de grupos terá 72 jogos, em todas as sedes, e acontecerá entre 11 e 27 de junho. A primeira parte do mata-mata irá de 28 de junho a 3 de julho, em 14 cidades. As oitavas de final ocorrerão em oito estádios, entre 4 e 7 de julho. A partir das quartas de final, a Copa do Mundo terá partidas apenas nos Estados Unidos.