“Cansados de viver no escuro”: Vereadores e população de Tefé cobram soluções para constantes apagões; veja vídeo

Na manhã desta sexta-feira (26), a Câmara Municipal de Tefé, no interior do Amazonas, voltou a cobrar a empresa Amazonas Energia sobre as falhas no fornecimento de energia elétrica e os constantes apagões que vêm prejudicando a população do município.

Durante a sessão, vereadores usaram a tribuna para reforçar a gravidade da situação. O coordenador do ato público, Sandro Augusto, expressou indignação diante da precariedade enfrentada pelos moradores.

“Peço às autoridades competentes que olhem por todos nós. Existem famílias que estão sofrendo, idosos e crianças passando necessidades por conta da falta de energia. Estamos cansados de viver no escuro. Esse é um apelo em nome da nossa população hoje a nossa manifestação foi para cobrar os nossos direitos como cidadão, pois temos mães e pai de famílias que precisam tirar o seu sustento para dar aos seus filhos e quem sofre com tudo isso e a população, então peço a casa que olhem por esse povo que precisa de ajuda”, declarou.

O vereador Daniel Barbosa também se posicionou de forma firme, pedindo providências imediatas.

“O que precisamos neste momento é unir forças para ajudar a população tefeense. Solicitamos a atuação do Procon para avaliar o caso, pois pagamos caro por uma energia de baixa qualidade. Quando o cidadão atrasa, seu nome vai para o SPC ou Serasa, mas a concessionária não cumpre sua parte. Isso indigna. Estou encaminhando este caso ao Ministério Público, pois a população merece dignidade. Precisamos de fiscalização urgente, até mesmo a instalação de uma CPI para apurar os problemas em Tefé”, afirmou. Foto: Franklin Pantoja

Ação do Ministério Público

Na última semana, o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) expediu recomendação à Amazonas Energia, exigindo medidas urgentes para melhorar o fornecimento em Tefé. O documento foi assinado pelo promotor de Justiça Vitor Rafael de Morais Honorato, da 2ª Promotoria de Justiça local.

Nota da Amazonas Energia

Em resposta, a Amazonas Energia informou que as recentes interrupções ocorreram devido às altas temperaturas do verão amazônico, que aumentaram o consumo e sobrecarregaram a rede elétrica. A empresa declarou ainda que equipes técnicas estão em campo realizando manutenções e adotando medidas para reduzir os impactos e evitar novas falhas.

Manifestação popular

Apesar da justificativa, moradores foram às ruas nesta sexta-feira para protestar contra os apagões. Nas redes sociais, a mobilização também ganhou força, com relatos de revolta e pedidos de providências urgentes.

“Agora é com o povo tefeense. É hora de mostrar nossa indignação contra o racionamento e o mau serviço prestado pela Amazonas Energia. Pagamos caro e ainda ficamos sem o básico: energia de qualidade”, destacou um dos organizadores do movimento.

Nas publicações, internautas classificaram a situação como “absurda” e cobraram mais respeito com os consumidores.

É um absurdo tudo isso, a população ir as ruas cobrar o mínimo de respeito… mesmo pagando um valor exorbitante de caro!! disse um internauta.

Veja vídeo: