Setembro Amarelo é debatido em sessão solene na Câmara Municipal de Tefé; confira

Na noite desta quinta-feira (25), a Câmara Municipal de Tefé, no interior do Amazonas, realizou uma sessão solene dedicada ao Setembro Amarelo, campanha nacional de prevenção ao suicídio. Durante o encontro, vereadores e autoridades reforçaram a importância de valorizar a saúde mental, promover ações educativas e ampliar o diálogo sobre o tema nas escolas e na comunidade.

A sessão foi presidida pelo vereador João Paulo Rodrigues do Nascimento(Republicanos). A vereadora Cláudia Marreira destacou a necessidade de empatia e atenção às pessoas ao nosso redor:

“Que este mês seja um mês de conscientização, em que possamos observar nossos colegas de trabalho, amigos e familiares. A saúde mental é fundamental e precisa ser cuidada. Devemos estar atentos às crianças, aos idosos e a todos que precisam de apoio. É hora de termos mais amor e empatia com o próximo”, afirmou.

A secretária municipal de Saúde de Tefé, Lecita Marreira, também reforçou a importância do cuidado coletivo e da rede de apoio:

“Nós, profissionais de saúde, também precisamos olhar para nós mesmos e para nossos colegas. Depressão e ansiedade são questões sérias, e não devem ser silenciadas. É preciso respeito, empatia e, sobretudo, coragem para pedir ajuda. Nossa secretaria está de portas abertas e conta com uma rede de apoio pronta para acolher quem precisar”, disse.

Sobre o Setembro Amarelo

O Setembro Amarelo é o mês dedicado à prevenção do suicídio e à valorização da vida. Criada em 2015, a campanha busca conscientizar a população sobre os cuidados com a saúde mental, estimular o diálogo e combater o estigma em torno do tema. Ações em todo o país incluem palestras, rodas de conversa, atividades em escolas e iluminação de prédios públicos na cor amarela como símbolo de esperança.

Se você ou alguém que você conhece está passando por momentos difíceis, não enfrente isso sozinho. Procure apoio.

Centro de Valorização da Vida (CVV) – 188 (ligação gratuita, disponível 24h)

Chat online: www.cvv.org.br

Em casos de emergência, procure a unidade de saúde mais próxima.