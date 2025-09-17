Tefé se destaca no basquete feminino e revela talentos nos Jogos da Juventude; confira

Tefé, no interior do Amazonas, vem conquistando espaço no cenário esportivo nacional e consolidando-se como celeiro de talentos no basquete feminino. Sob a liderança do professor Renato Almeida, técnico da seleção amazonense escolar, o município mostra a força do esporte de base com jovens atletas cheias de sonhos e determinação.

A equipe que representa o Amazonas nos Jogos da Juventude é formada por cinco atletas de Tefé e quatro de Manaus, reunindo talentos que nasceram de um trabalho sério de formação esportiva. As jogadoras tefeenses integram o projeto social Super Basquete Bol Social, iniciativa que há anos promove inclusão, disciplina e oportunidades para crianças e adolescentes através do esporte.

O esforço já rende resultados expressivos. Nesta semana, a seleção amazonense garantiu sua segunda vitória na competição, com uma goleada de 55 a 14 sobre a equipe de Roraima.

Mais do que conquistas dentro de quadra, a experiência tem sido transformadora. Pela primeira vez, as atletas de Tefé viajaram de avião e deixaram o estado, vivenciando momentos inesquecíveis que marcam não apenas a carreira esportiva, mas também a vida pessoal de cada uma delas.

“É um orgulho muito grande ver essas meninas, que começaram no Super Basquete Bol Social, hoje representando o nosso estado com tanta garra. Elas estão escrevendo uma nova história para o basquete amazonense, e principalmente para Tefé”, afirmou o técnico Renato Almeida.

O projeto, que nasceu com a missão de transformar vidas por meio do esporte, agora colhe frutos visíveis do esforço coletivo de atletas, famílias e comunidade. Tefé, com garra e talento, reafirma-se como uma verdadeira Terra do Basquete no coração da Amazônia.

*Com informações O Melhor do Amazonas