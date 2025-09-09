Tefé tem presença de destaque no X Congresso Norte Nordeste de Secretarias Municipais de Saúde

O município de Tefé marcou presença no X Congresso Norte Nordeste de Secretarias Municipais de Saúde, evento que reuniu gestores, profissionais e especialistas da área da saúde pública de diversas cidades da região. A comitiva tefeense apresentou um conjunto de ações e projetos que vêm sendo desenvolvidos no município, obtendo reconhecimento pelas práticas exitosas.

Durante os três dias de programação, o encontro promoveu debates, troca de experiências e apresentação de estratégias voltadas ao fortalecimento das políticas públicas de saúde. Nesse cenário, Tefé se destacou pela relevância de seus trabalhos, que refletem diretamente na melhoria da qualidade de vida da população.

O prefeito Nicson Marreira tem sido um apoiador fundamental dessas iniciativas, garantindo suporte à equipe técnica e incentivando a participação ativa do município em eventos de grande porte como este. “O nosso compromisso é investir em saúde pública de qualidade, apoiando projetos que trazem resultados reais para a população de Tefé”, destacou o gestor.

A participação da equipe de saúde de Tefé no congresso reafirma o empenho da administração municipal em buscar soluções inovadoras, fortalecer a rede de atendimento e compartilhar experiências que possam contribuir para o avanço do setor em toda a região Norte e Nordeste do Brasil.