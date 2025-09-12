Tradição e alegria marcam segunda semana do Arraial Folclórico em Tefé; confira

O município de Tefé, no Amazonas, está em festa com a realização do Festival Folclórico 2025, que continua animando a população neste fim de semana. A Praça do Remanso do Boto segue sendo o grande palco das tradições locais, reunindo famílias, turistas e comunidades em torno da cultura popular amazônica.

Na abertura da primeira noite da segunda semana de apresentações, o público acompanhou quadrilhas, danças regionais e diversas manifestações culturais que deram um brilho especial ao evento. A energia contagiante tomou conta da praça, transformando o espaço em um verdadeiro encontro de tradição, música e alegria.

A Prefeitura de Tefé reforça o convite para que a população continue participando dessa celebração que valoriza as raízes do município. “É um momento de união e de fortalecimento da nossa cultura. Cada apresentação é um orgulho para o nosso povo”, destacou a organização.

Local: Praça do Remanso do Boto

⏰ Programação segue neste sábado e domingo com novas atrações culturais.

O Arraial Folclórico de Tefé 2025 segue até amanhã, prometendo ainda mais emoção e momentos inesquecíveis para quem prestigiar o evento.

Veja Vídeo: