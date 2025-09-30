VÍDEO: Criminosos espalham terror e ateiam fogo em vários ônibus no município de Envira, no Amazonas

O clima de insegurança e terror dominou a cidade de Envira com uma sequencia de incêndios criminosos em casas, garagem de ônibus e outros estabelecimentos, registrados na noite desta segunda-feira (29/10). O pavor tomou conta da cidade, exatamente no dia em que o município recebia, pela primeira vez, a visita do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa, que foi inaugurar o Porto da Cidade.

Moradores que não querem se identificar, relataram que os incêndios em Envira seriam uma reação à morte de duas pessoas, supostamente membros facções criminosas, assassinadas em confronto com a Polícia. A cidade está situada a 1.216 km distante de Manaus, tem 17 mil habitantes, no Sudoeste do Amazonas, divisa com o Acre.

Durante a presença do ministro da cidade, não foram registradas ocorrências. Mas quando a comitiva formada por autoridades estaduais e federais saiu do município, os ataques tomaram conta de várias áreas. Moradores relatam que o clima é de sobressalto e indignação com o domínio da facção criminosa na cidade.

