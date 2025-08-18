Câmara de Tefé firma apoio unânime à criação da Universidade Federal do Médio Solimões

Na manhã desta segunda-feira (18/08), a Sala de Reuniões Internas da Câmara Municipal de Tefé tornou-se palco de um encontro histórico, cuja pauta é a criação da Universidade Federal do Médio Solimões – UFMSOL. Participaram da reunião o Presidente da Casa, vereador Lazinho Nogueira (AVANTE), e os parlamentares Lurinei (UNIÃO BRASIL), João Paulo (REPUBLICANOS), Cacau (UNIÃO BRASIL), Francisco Carioca (PSD), Rianna Pires (UNIÃO BRASIL), Missionário Daniel (UNIÃO BRASIL), Paulo Celani (PSD), Tapioca (MDB), João Batista (PDT), Manuel Situba (AVANTE) e Helinho Bessa (PP), além da presença do Dr. Abel Rodrigues Alves e do Dr. João Ricardo Bessa, que contribuíram com apontamentos técnicos e institucionais, na condição de precursores do projeto, que está em em adiantado estado de encaminhamento junto ao Governo Federal, que já sinalizou sinal verde para a viabilidade do projeto.

O diálogo resultou em um compromisso concreto: a elaboração de uma carta de adesão que será assinada pelos 15 vereadores, e posteriormente encaminhada ao Ministério da Educação. O documento expressa o apoio político da Câmara ao projeto e reforça a importância da iniciativa para o futuro educacional da região, que é uma das mais importantes do Estado do Amazonas.

Outro ponto definido foi a articulação conjunta com a Prefeitura de Tefé, visando autorizar a doação de terreno municipal para a instalação do campus avançado da Universidade, passo essencial para consolidar a proposta que já está em avançado andamento.

A união de forças entre legislativo, especialistas e sociedade civil abre caminho para transformar em realidade o sonho de uma instituição federal de ensino superior no Médio Solimões.

*Com informações da assessoria