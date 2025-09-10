  • 10 setembro, 2025
  • 16:56
fiction
Comunidade São José do Genipaua poderá receber rede de distribuição de água após aprovação na Câmara

Foto: Franklin Pantoja

Na Sessão Legislativa de 07 de agosto de 2025, o Vereador Cacau (UNIÃO BRASIL) apresentou o Requerimento nº 266/2025, aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes, solicitando a instalação de uma rede de distribuição de água na Comunidade São José do Genipaua.

O parlamentar destacou, em sua justificativa, que a comunidade enfrenta sérias dificuldades no abastecimento, dependendo de alternativas precárias que não garantem regularidade nem qualidade da água consumida pelas famílias. A implantação da rede, segundo Cacau, representa um avanço essencial para promover saúde pública, dignidade e qualidade de vida aos moradores.
Em defesa da proposta, o vereador afirmou:

“O acesso à água potável é um direito básico, que precisa ser assegurado a todos. A Comunidade São José do Genipaua tem aguardado por essa solução, e nosso compromisso é levar essa reivindicação ao Executivo para que se torne realidade”.
Com a aprovação em plenário, o requerimento segue para encaminhamento ao Executivo Municipal, que terá a responsabilidade de avaliar e viabilizar a medida.

Águas que renovam: Vereador Cacau propõe e Câmara aprova poços para Benfica e Igarapé do Mirini

Ainda na Sessão Legislativa de 07 de agosto de 2025, o plenário da Câmara Municipal de Tefé foi palco de uma proposta que fluiu com a força de um rio. O Vereador Cacau (UNIÃO BRASIL) apresentou um requerimento que vai direto ao coração de uma necessidade vital: a água. Por unanimidade, os vereadores presentes abriram caminho para a instalação de 02 poços artesianos, destinando 01 à Comunidade Benfica e 01 à Localidade do Igarapé do Mirini.

A justificativa, tal qual a água que busca levar, é clara e essencial. O documento oficial, registrado no SAPL, delineia um cenário de carência hídrica que afeta diretamente a qualidade de vida dos moradores dessas localidades. O acesso à água potável, direito fundamental, é uma luta diária para essas comunidades, especialmente no período de estiagem, quando os igarapés e fontes superficiais secam. O Requerimento nº 267/2025 destaca que a solução dos poços artesianos é tecnicamente viável e representa um avanço concretíssimo em saúde pública, podendo reduzir drasticamente casos de doenças de veiculação hídrica e garantindo dignidade às famílias tefeenses.

A decisão unânime do legislativo tefeense transforma a propositura em um compromisso oficial do parlamento com as comunidades, que agora aguardam a implementação desta política pública vital.

*Com informações da assessoria

