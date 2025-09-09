Hidrantes estratégicos: sugestão busca reforçar segurança contra incêndios em Tefé

Em agosto, entre falas que ecoaram sobre saúde, infraestrutura e cidadania, uma preocupação se destacou no plenário da Câmara Municipal de Tefé: a segurança diante do fogo. O Vereador Missionário Daniel (UNIÃO BRASIL) apresentou um requerimento propondo a instalação de hidrantes em pontos estratégicos da zona urbana. O pedido não apenas chamou a atenção pela urgência do tema, como também conquistou a aprovação unânime de todos os vereadores presentes.

Segundo a justificativa do parlamentar, a ausência de hidrantes em locais-chave compromete a capacidade de resposta do Corpo de Bombeiros em casos de incêndio. A medida, portanto, não se limita a um aspecto técnico, mas representa um investimento direto na preservação de vidas humanas, patrimônios e espaços públicos. Além disso, trata-se de um passo necessário para adequar a cidade a normas modernas de segurança.

O vereador Missionário Daniel destacou a importância da proposta:

“O objetivo é garantir que, em situações emergenciais, o tempo de resposta seja rápido e eficaz. A instalação de hidrantes em locais estratégicos pode ser determinante para salvar vidas e minimizar danos. É uma medida preventiva que Tefé precisa adotar com urgência.”

Com a aprovação do Requerimento nº 260/2025, o Poder Legislativo municipal reforça seu compromisso em discutir ações que ampliem a segurança e ofereçam tranquilidade à população, ao mesmo tempo em que cria condições mais adequadas para atuação das equipes de emergência.

Jardim das Flores em foco: Câmara aprova pedido de limpeza geral para o bairro

O Plenário da Câmara Municipal de Tefé voltou sua atenção, na sessão de 07 de agosto de 2025, para uma demanda que parte diretamente do cotidiano da população: a situação do Bairro Jardim das Flores, localizado na Estrada das Missões. Foi nesse contexto que o Vereador Missionário Daniel (UNIÃO BRASIL) apresentou o Requerimento nº 257/2025, solicitando uma limpeza geral na área, medida que recebeu apoio integral dos parlamentares presentes e foi aprovada por unanimidade.

Em sua justificativa, Missionário Daniel destacou que a medida busca devolver ao bairro condições mais seguras e dignas, ressaltando a importância da ação para prevenir problemas relacionados à saúde pública e ao bem-estar dos moradores.

“Não se trata apenas de uma questão estética, mas de saúde e cidadania. O Jardim das Flores merece atenção especial e a limpeza geral é um passo fundamental para garantir um espaço mais organizado, limpo e seguro para todos que vivem ali”, afirmou o parlamentar.

Com a aprovação, a expectativa é que o Executivo Municipal adote as providências necessárias para atender à demanda, proporcionando melhorias significativas à comunidade local.

