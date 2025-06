Mais precisão para cuidar da vida: Francisco Carioca solicita ultrassonografia morfológica gratuita no SUS municipal

Pensar na saúde da mulher é pensar na vida desde o início. Na sessão legislativa do dia 29 de maio de 2025, o Vereador Francisco Carioca (PSD) apresentou requerimento solicitando à Secretaria Municipal de Saúde a inclusão do exame de ultrassonografia morfológica como serviço gratuito e permanente na rede pública de saúde de Tefé.

A proposta foi aprovada por unanimidade e tem como foco garantir que gestantes, especialmente as de baixa renda, tenham acesso a um exame fundamental para o acompanhamento seguro da gravidez e identificação precoce de possíveis alterações no feto.

Ao defender o Requerimento nº 190/2025, Francisco destacou:

“A morfológica não é luxo, é necessidade. Oferecer esse exame gratuitamente é proteger a saúde do bebê, da mãe e garantir um pré-natal mais digno. É uma medida simples que pode salvar vidas.”

Mais acolhimento nos leitos: Francisco Carioca propõe instalação de TVs nas enfermarias e maternidade de Tefé

Cuidar da saúde também é cuidar do bem-estar emocional — foi com essa sensibilidade que o Vereador Francisco Carioca (PSD) apresentou, na sessão legislativa do dia 29 de maio de 2025 requerimento que solicita à Secretaria Municipal de Saúde a instalação de aparelhos de televisão nas enfermarias e maternidade das unidades públicas de saúde de Tefé.

A proposta contida no Requerimento nº 189/2025 foi aprovada por unanimidade e visa humanizar o ambiente hospitalar, oferecendo uma alternativa de distração e conforto aos pacientes durante períodos de internação.

Na justificativa da matéria, Francisco Carioca ressaltou:

“A presença de uma televisão pode parecer simples, mas para quem está passando dias internado, pode fazer uma enorme diferença. Entre um exame e outro, entre o silêncio e a espera, um pouco de entretenimento ajuda a reduzir a ansiedade, ameniza o sofrimento e melhora até mesmo a percepção do atendimento.”

Iluminar é cuidar: Francisco Carioca solicita substituição de lâmpadas na Estrada das Missões

Sete postes apagados em um trecho essencial da cidade. Para o Vereador Francisco Carioca (PSD), isso não é apenas falta de luz — é um problema de segurança e dignidade. Durante a sessão legislativa de 29 de maio de 2025, ele apresentou o Requerimento nº 188/2025, solicitando à Prefeitura Municipal de Tefé a substituição das lâmpadas queimadas em sete postes localizados a partir da entrada do trecho conhecido como “Alçapão”, na Estrada das Missões.

A proposta foi aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes e encaminhada ao Executivo para providências.

Durante a sessão, Francisco reforçou o impacto do pedido:

“À noite, esse trecho fica completamente escuro, o que compromete a segurança de quem precisa passar por ali. Levo essa solicitação com respeito e esperança de que possamos devolver visibilidade e tranquilidade à comunidade.”

