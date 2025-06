Da fé ao asfalto: Vereadora Cláudia Marreira solicita tapa-buracos na Estrada das Missões

A estrada que conduz à fé e também à rotina de centenas de famílias precisa de atenção. Durante a sessão legislativa do dia 29 de maio de 2025, a Vereadora Cláudia Marreira (PDT) apresentou o Requerimento nº 193/2025, solicitando à Prefeitura Municipal de Tefé a realização de operação tapa-buracos na Estrada das Missões, com ênfase no trecho anterior à Capela, um dos pontos mais críticos da via.

A proposição foi aprovada por unanimidade e busca garantir segurança, trafegabilidade e respeito à comunidade que utiliza esse caminho diariamente — seja para atividades religiosas, escolares, comerciais ou de lazer.

Ao defender o pedido, Cláudia comentou:

“Cuidar dessa estrada é uma forma de cuidar da mobilidade, da segurança e até do sentimento de pertencimento da nossa população. O trecho em frente à Capela tem recebido muitas reclamações, e é preciso agir antes que o problema se agrave ainda mais.”

*Com informações da assessoria