Empodera Mulher SEBRAE 2025: Primeira-Dama Kelly Barbosa receberá o título de Embaixadora Oficial

O município de Tefé se prepara para receber, nos dias 01 e 02 de agosto de 2025, a 4ª Edição do “Empodera Mulher – Empreenda e Faça Acontecer”, evento que se consolidou como o maior movimento de incentivo ao empreendedorismo feminino do Amazonas.

Organizado pelo SEBRAE Amazonas, Universidade Paulista (UNIP) e Prefeitura de Tefé, o evento reúne mulheres empreendedoras e potenciais empreendedoras, promovendo capacitação, desenvolvimento, geração de renda e fortalecimento da liderança feminina no município e em toda a região do Médio Solimões.

A programação conta com uma série de atividades, como minifeiras, rodadas de negócios, workshops, oficinas, palestras e mentorias, proporcionando às mulheres oportunidades reais de crescimento profissional e fortalecimento de seus negócios.

Novidade da 4ª Edição

Como uma das novidades deste ano, o SEBRAE Amazonas anunciou, oficialmente hoje, o convite à Primeira-Dama Kelly Barbosa para assumir o título de Embaixadora Oficial do Empodera Mulher 2025.

O convite reconhece a representatividade e o comprometimento da Primeira-Dama com as causas voltadas ao fortalecimento do papel da mulher no município, especialmente no incentivo ao empreendedorismo e na promoção de oportunidades de desenvolvimento para as mulheres de Tefé.

“Recebo esse convite com muita honra e gratidão. Fazer parte do Empodera Mulher como Embaixadora é abraçar ainda mais a missão de apoiar nossas mulheres, incentivando o empreendedorismo, a autonomia financeira e a liderança feminina em nossa cidade”, declarou Kelly Barbosa ao receber o convite.

O título de Embaixadora é um símbolo de reconhecimento e também de compromisso com a missão do evento, que a cada edição cresce em alcance, impacto e resultados positivos para o município.

Programação e Expectativa

O Empodera Mulher – 4ª Edição promete uma programação intensa e diversificada, reunindo histórias inspiradoras, conteúdos relevantes, oportunidades de negócios e, sobretudo, fortalecendo a rede de apoio entre mulheres empreendedoras de Tefé e região.

