CEST/UEA inicia especialização em Educação Inclusiva com Aula Inaugural em Tefé

O Centro de Estudos Superiores de Tefé (CEST), da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), deu início na última sexta-feira (25) à nova turma da Especialização em Educação Especial e Atendimento Educacional Especializado na Perspectiva da Educação Inclusiva. A Aula Inaugural, realizada no auditório da instituição, reuniu professores, estudantes e autoridades acadêmicas para marcar o início da formação voltada à promoção de práticas educacionais inclusivas.

A solenidade contou com a presença da professora Dra. Monica Dias de Araújo, coordenadora de Qualidade do CEST e representante da Direção, da professora Dra. Cilene de Miranda Pontes, coordenadora do curso, da representante dos cursistas, Eliamara Moura, além de docentes convidados e da secretária do curso, Ellen Souza.

Durante o discurso de abertura, a professora Monica Araújo destacou o compromisso institucional com a inclusão. “O CEST/UEA assume a inclusão como princípio e prática. Nossos estudantes terão suporte especializado desde o primeiro dia, com intérpretes de Libras, acessibilidade pedagógica e uma equipe preparada para acompanhar cada etapa do processo formativo. A inclusão é, para nós, um compromisso ético, humano e acadêmico”, afirmou.

A noite também foi marcada por uma apresentação musical interpretada em Libras e pela palestra “Educação Especial e Atendimento Educacional Especializado na Perspectiva da Educação Inclusiva”, ministrada pelo professor Me. Odimar Lorenset.

O evento foi encerrado com um momento de confraternização, simbolizando o início de uma jornada formativa que pretende capacitar profissionais para atuar na construção de uma educação mais justa e inclusiva no estado do Amazonas.