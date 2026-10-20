Drone registra suspeitos colocando fogo perto de casas em Cacau Pirêra no Amazonas

Imagens feitas por um drone mostram pelo menos dois homens suspeitos de colocar fogo em uma área próxima a residências no distrito de Cacau Pirêra, em Iranduba, na Região Metropolitana de Manaus.

O registro ocorreu no dia 7 de outubro, em meio ao avanço das queimadas e à crise de fumaça enfrentada pelo Amazonas. A gravação foi obtida pelo Grupo Globo e divulgada nesta segunda-feira (19).

A identidade dos envolvidos não foi informada. Até a última atualização, também não havia confirmação da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) sobre prisões relacionadas ao episódio.

Na gravação, os dois suspeitos aparecem circulando pelo terreno enquanto os primeiros focos de fogo começam a surgir.

Quando as chamas aumentam, um dos homens se afasta. Em seguida, o outro se aproxima e aparentemente acrescenta objetos ao material que estava queimando.

Embora as imagens registrem a movimentação dos dois homens junto ao fogo, a eventual responsabilidade criminal deverá ser apurada pelas autoridades competentes.

O material pode auxiliar na identificação dos envolvidos e no esclarecimento das circunstâncias em que o incêndio começou.

Dependendo das condições do vento, da umidade e da quantidade de vegetação seca, o fogo pode avançar rapidamente e atingir casas, instalações elétricas e áreas de mata.

A queima também libera fumaça e partículas finas prejudiciais à saúde, principalmente para crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças respiratórias ou cardiovasculares.

Drones auxiliam trabalho das forças de segurança

Segundo a SSP-AM, o monitoramento é realizado com drones equipados com câmeras térmicas, principalmente durante a noite. A tecnologia permite visualizar áreas de mata, terrenos isolados e possíveis movimentações suspeitas.