Operação Verniz: PF investiga gastos de R$ 574 mil em antiga residência de Wilson Lima; ex-governador emite nota

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta terça-feira (20), a Operação Verniz, no Amazonas, para investigar suspeitas de lavagem de dinheiro na compra de móveis que teriam sido destinados a uma residência usada por Wilson Lima, ex-governador do estado. A operação é um desdobramento da Operação Sangria.

A investigação apura a origem de R$ 574.526,34 usados na compra de móveis entre fevereiro e setembro de 2020. Nesta terça, a PF cumpriu um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça.

Segundo a PF, os pagamentos teriam sido feitos em dinheiro, enquanto as notas fiscais foram emitidas em nome de cinco pessoas. A maioria delas era formada por prestadores de serviços que trabalharam na reforma do imóvel.

As compras e os pagamentos teriam sido intermediados pelo arquiteto responsável pela obra, que é alvo do mandado de busca. A investigação busca esclarecer a participação dele nas transações e no uso dos dados de terceiros.

Os investigadores também apuram a origem dos recursos e se houve tentativa de ocultar ou dissimular a origem, a movimentação e o destino do dinheiro usado nas aquisições.

O material apreendido será submetido a perícia e análise dos investigadores para auxiliar no andamento do caso.

Investigação sobre reforma da casa durante a pandemia

A investigação teve origem em apurações sobre a compra de respiradores durante a pandemia, quando a Polícia Federal identificou suspeitas relacionadas ao patrimônio do então governador Wilson Lima.

Na época, a investigação apurava suspeitas de que R$ 574 mil em dinheiro vivo teriam sido usados para pagar móveis e serviços na reforma da residência onde Wilson Lima morava com a então primeira-dama, Taiana Lima, em Manaus.

Confira a nota:

O ex governador do Amazonas, Wilson Lima, esclarece que não foi alvo de operação deflagrada pela Polícia Federal nesta terça-feira (20/10), conforme as informações divulgadas oficialmente pela instituição e desconhece a existência qualquer operação nesse sentido. Wilson Lima reforça que permanece à disposição das autoridades para prestar as informações necessárias e para o total esclarecimento de quaisquer fatos que lhe digam respeito, confiando de forma integral no trabalho da Justiça.