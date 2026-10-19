Justiça garante direito de resposta a Nicson Marreira e Kelly Barbosa após publicação sobre Operação La Máquina

Decisão assegura manifestação do prefeito de Tefé e da primeira-dama após vídeo divulgado durante as eleições de 2026.

TEFÉ (AM) – O prefeito de Tefé, Nicson Marreira (PSD), e a primeira-dama do município, Kelly Barbosa, primeira suplente de senadora na chapa de Plínio Valério (PSDB), obtiveram na Justiça o direito de resposta em relação a um conteúdo divulgado durante o período eleitoral deste ano.

A controvérsia envolve um vídeo publicado em 30 de setembro de 2026, às 18h26, no perfil do Instagram do portal AM POST, pela comentarista política Beatriz Darley. Com o título “Vídeo-dossiê sobre Plínio Valério mostra pontos controversos do senador e faz apelo à direita para não ajudar a reelegê-lo”, a publicação relacionou o casal a informações sobre a investigação da Polícia Federal envolvendo estruturas criminosas ligadas ao Comando Vermelho, no âmbito da Operação La Máquina.

Na manifestação apresentada, Nicson e Kelly contestam a associação de suas imagens ao caso e esclarecem que, conforme informado por eles, nenhum dos dois foi alvo ou investigado na referida operação. O casal considera que a abordagem prejudicou sua honra e imagem, especialmente por ter ocorrido durante o processo eleitoral.

O direito de resposta representa a oportunidade de apresentar esclarecimentos públicos sobre as informações divulgadas, conforme os termos estabelecidos pela decisão judicial. A medida também coloca em evidência a importância de assegurar espaço às pessoas citadas em conteúdos de grande repercussão, sobretudo quando há contestação sobre a forma como suas imagens foram associadas a determinados fatos.

Nicson Marreira é prefeito de Tefé e tem sua atuação política ligada à gestão municipal e às ações voltadas ao desenvolvimento da cidade. Kelly Barbosa, além de primeira-dama, participou das eleições de 2026 como primeira suplente de senadora na chapa de Plínio Valério.

Ao buscar o direito de resposta, o casal defende a necessidade de que o debate político seja conduzido com responsabilidade, observando o compromisso com a informação correta, o respeito à honra e o direito de manifestação daqueles que são mencionados publicamente.

A iniciativa busca, assim, apresentar a versão dos envolvidos e esclarecer os pontos contestados na publicação divulgada durante o período eleitoral.