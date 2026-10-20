Silêncio de Flávio Bolsonaro sobre Omar em Manaus intriga bolsonaristas sobre diálogo republicano entre os dois

A visita do senador Flávio Bolsonaro (PL) a Manaus, na noite desta segunda-feira (19), chamou atenção por um detalhe: ao pedir votos para a Professora Maria do Carmo, candidata ao Governo do Amazonas, o presidenciável atacou Lula e criticou Alexandre de Moraes, mas não mencionou o senador Omar Aziz (PSD), adversário da candidata no segundo turno.

A ausência de críticas ganha relevância após Omar afirmar, durante debate promovido pela TV Norte, que sua relação com Flávio é “dez vezes melhor” do que a de Maria do Carmo. Na ocasião, o senador destacou sua capacidade de interlocução para além das diferenças partidárias.

Embora o silêncio não represente necessariamente apoio ou alinhamento político, o episódio reforça a possibilidade de que a relação entre os dois parlamentares seja marcada pela convivência institucional e pelo diálogo, mesmo em campos políticos distintos.

Em uma eleição marcada pela polarização nacional, a capacidade de construir pontes com diferentes forças políticas é um dos argumentos que Omar procura destacar em sua trajetória. Flávio, por sua vez, manifestou apoio explícito a Maria do Carmo, mas concentrou seu discurso nos adversários nacionais, sem direcionar ataques ao senador amazonense.