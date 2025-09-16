Incêndio de grandes proporções atinge residências em Tefé e deixa feridos; veja vídeo

Uma casa foi completamente destruída por um incêndio na noite desta segunda-feira (15), em Tefé, no interior do Amazonas. As duas residências ao lado, ficaram parcialmente destruídas.

O fogo começou por volta das 19h00 em um imóvel localizado na rua Juiz de Fora, no bairro Santo Antônio, e se espalhou rapidamente.

Testemunhas contaram que as chamas avançaram em poucos minutos e mobilizaram toda a vizinhança. Moradores se organizaram com baldes de água e conseguiram resgatar uma idosa que estava nos fundos da residência.

O marido dela, que havia passado recentemente por uma cirurgia, também conseguiu sair sem ferimentos.

“Se não ajudássemos, ela teria morrido”, disse Lucas Rodrigo da Silva, um dos vizinhos que participou do salvamento.

Moradores evitaram tragédia maior

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o incêndio antes que ele atingisse outras casas próximas. Apesar da destruição total do imóvel, não houve vítimas fatais mas houve pelo menos cinco feridos.

A Polícia Militar também esteve no local para apoiar a ação e garantir a segurança da área.

Segundo informações preliminares, o incêndio pode ter sido causado por problemas na rede elétrica, mas a perícia ainda deve confirmar a causa.

O sinistro deixou os moradores assustados, mas também mostrou a força da união dos moradores.

“Foi uma noite de medo, mas também de solidariedade. Todo mundo ajudou como pôde”, contou outro morador.

Mesmo diante da perda material da família, a ação rápida dos vizinhos foi decisiva para salvar vidas e impedir que a tragédia fosse ainda maior.

Veja vídeo: