Justiça determina retorno de crianças à mãe Maria Alice em Tefé

Uma decisão judicial trouxe alívio e emoção para a mãe Maria Alice, que comemorou a ordem de retorno imediato de seus filhos ao seu convívio. O desembargador Airton Luiz Corrêa Gentil, do Tribunal de Justiça do Amazonas, determinou que as crianças sejam devolvidas à guarda da mãe, encerrando um capítulo doloroso em sua vida.

Nas imagens que circulam nas redes sociais, Maria Alice aparece visivelmente emocionada ao receber a notícia. “É muita felicidade, é muita emoção”, diz ela em meio às lágrimas. A decisão foi celebrada não apenas por Maria Alice, mas também por amigos, familiares e apoiadores que acompanharam de perto o desenrolar do caso.

O processo ganhou destaque na cidade de Tefé e nas redes sociais com a hashtag #JustiçaPorMariaAlice, mobilizando a população local e ativistas dos direitos das mulheres e das crianças. Embora os detalhes do processo corram em segredo de justiça, fontes próximas ao caso afirmam que a mãe lutava há meses para reaver a guarda dos filhos, que estariam sendo mantidos longe dela contra sua vontade.

A decisão do desembargador Airton Luiz Corrêa Gentil é vista como uma vitória da maternidade e da justiça. A comunidade agora aguarda que a reintegração familiar ocorra com apoio psicológico e institucional, visando o bem-estar das crianças.

Maria Alice agradeceu publicamente à Justiça e a todos que prestaram apoio durante esse período difícil. “Agora posso dizer que estou completa de novo”, declarou.

O caso segue repercutindo em Tefé e deve gerar reflexões sobre a celeridade dos processos envolvendo guarda e direitos da criança no sistema judiciário brasileiro.