Multidão prestigia segundo dia da XXII Festa da Castanha em Tefé com show de Simone Mendes

Tefé foi palco de uma noite inesquecível nesta sexta-feira, 2 de maio, durante o segundo dia da XXII Festa da Castanha. O evento, um dos mais tradicionais e aguardados do Médio Solimões, atraiu uma multidão estimada em quase 30 mil pessoas, superando todas as expectativas de público.

A programação cultural valorizou os talentos locais, com concursos que reforçaram a identidade e o espírito comunitário da celebração. Um dos momentos mais esperados foi o desfile das candidatas ao título de Rainha da Castanha 2025, que encantaram o público com beleza, carisma e representatividade.

O ponto alto da noite ficou por conta do show da cantora Simone Mendes. A artista subiu ao palco com muita energia e simpatia, embalando a multidão com seus maiores sucessos e transformando o espaço do evento em um verdadeiro espetáculo de música e emoção.

Com uma estrutura bem planejada, segurança reforçada, organização eficiente e grande participação popular, a Festa da Castanha segue fortalecendo a cultura tefeense, impulsionando a economia local e se firmando como uma vitrine do turismo e da tradição amazônica.

Promovido pela Prefeitura de Tefé, o evento continua nos próximos dias, e toda a população está convidada a participar dessa grande celebração que já se tornou um símbolo de orgulho para o município e para o estado do Amazonas.