Nicson Marreira reforça compromisso com esporte e turismo no 1º Torneio de Pesca Esportiva de Tefé

Neste último fim de semana foi realizado o 1º Torneio de Pesca Esportiva, iniciativa da Prefeitura de Tefé em parceria com a MS Eventos. O evento reuniu famílias, amigos e pescadores de diversas regiões do Amazonas, promovendo lazer, integração social e a valorização do meio ambiente.

A abertura contou com a presença do prefeito Nicson Marreira, do senador Plínio Valério, além de autoridades municipais e estaduais que reforçaram o apoio a iniciativas esportivas e sustentáveis na região.

Durante o torneio, os participantes puderam desfrutar de um dia marcado por esporte, confraternização e consciência ambiental, destacando Tefé como um destino promissor para a pesca esportiva.

“Foi emocionante ver famílias, amigos e pescadores reunidos, vivendo um dia de lazer e preservação do nosso meio ambiente. Esse é apenas o começo de uma tradição que vai crescer a cada ano, fortalecendo nossa cultura e movimentando a economia local”, afirmou o prefeito Nicson Marreira.

O 1º Torneio de Pesca Esportiva de Tefé consolida-se como marco para o município, impulsionando o turismo de natureza e abrindo espaço para novos investimentos que unem desenvolvimento econômico e preservação ambiental.

*Com informações da Assessoria