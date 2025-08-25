Nova frota de viaturas é apresentada em Tefé durante solenidade alusiva ao Dia do Soldado

A Polícia Militar realizou na última sexta feira (22), solenidade de apresentação da nova frota de viaturas destinadas ao Policiamento Ostensivo em Tefé (AM).

O evento contou com a presença de autoridades civis e militares, entre elas representantes da 16ª Brigada de Infantaria de Selva, Prefeitura de Tefé, INTRANS, Guarda Civil Municipal, Câmara Municipal de Vereadores, além de órgãos como SEAP e DETRAN.

A formatura também marcou a celebração do Dia do Soldado, comemorado em 25 de agosto.

Operação Castanheiro

Logo após a solenidade, foi deflagrada a Operação Castanheiro, em parceria com a Prefeitura de Tefé, INTRANS e DETRAN. A ação resultou em 170 veículos e 233 pessoas abordadas. Desse total, 22 veículos foram removidos, 40 autuados e uma pessoa foi detida e conduzida à delegacia.

*Com informações da Assessoria