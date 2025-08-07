OAB Subseção Tefé presente na 29ª Edição da Campanha Justiça pela Paz em Casa

A OAB Subseção Tefé marcou presença na 29ª Edição da Campanha Justiça pela Paz em Casa, representada pelo seu Presidente, Dr. Klaus Oliveira de Queiroz. O evento ocorreu no Auditório do Centro de Convivência do Idoso (CCI).

Promovido pelo Tribunal de Justiça do Amazonas, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça e o Juizado Especializado no Combate à Violência Doméstica da 1ª Vara da Comarca de Tefé/AM, o encontro abordou temas essenciais para o enfrentamento da violência doméstica e a promoção da paz social.

A OAB Subseção Tefé reafirma seu compromisso na defesa dos direitos das vítimas e no fortalecimento das ações que visam uma sociedade mais justa e igualitária.

*Com informações da assessoria