  • 28 agosto, 2025
  • 18:05
Prefeito Nicson Marreira, após articulação em Brasília, garante ampliação do Programa Luz para Todos em Tefé

Foto: Divulgação

O prefeito Nicson Marreira garantiu, em Brasília, a ampliação do Programa Luz para Todos (PLT) no município de Tefé. A conquista veio após audiência com o coordenador nacional do programa, Miguel Marques, quando o gestor reforçou a importância de incluir novas comunidades tefeenses nesta etapa da iniciativa do Governo Federal.

Durante a reunião, Nicson destacou que a chegada da energia, seja pela rede convencional ou por kits de energia solar, representa mais dignidade, inclusão social e melhoria da qualidade de vida, especialmente para famílias que vivem em áreas rurais e ribeirinhas.

O coordenador assegurou que Tefé seguirá contemplada nesta nova fase e que, em breve, será divulgado o número de famílias beneficiadas.

Segundo o prefeito Nicson Marreira:

“Tefé já colhe frutos do Luz para Todos e, agora, com essa ampliação, conseguiremos chegar a ainda mais famílias. Essa é uma conquista coletiva, que trará desenvolvimento e novas oportunidades para o nosso povo.”

A agenda também contou com o apoio do deputado federal Átila Lins, que reforçou ao Governo Federal a importância de atender o município.

Com essa ampliação, Tefé dá mais um passo para reduzir desigualdades e fortalecer o desenvolvimento regional, garantindo energia elétrica como base para avanços sociais, econômicos e educacionais.

*Com informações da assessoria

