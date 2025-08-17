Prefeito Nicson Marreira e deputado Sidney Leite visitam IFAM em Tefé para ampliar oportunidades na educação

O prefeito Nicson Marreira realizou, nesta semana, uma visita ao Instituto Federal do Amazonas (IFAM), acompanhado do deputado federal Sidney Leite, do diretor da unidade Professor Martinho, e de colaboradores da instituição.

O encontro teve como foco fortalecer parcerias e discutir ações que ampliem o acesso à educação de qualidade para os jovens de Tefé. A visita também abriu espaço para avaliar novas possibilidades de cooperação entre o município e o IFAM, visando aproximar a instituição das demandas locais.

Segundo o prefeito Nicson, investir em educação é uma prioridade:

“Seguimos trabalhando para unir esforços e garantir que a juventude de Tefé tenha mais condições de aprendizado, desenvolvimento e acesso a oportunidades”, destacou.

A Prefeitura de Tefé reforça o compromisso de valorizar a educação como pilar de transformação social e econômica, fortalecendo a parceria com instituições de ensino para a construção de um futuro mais promissor para a cidade.

*Com informações da assessoria