Prefeito Nicson Marreira garante mais de R$ 16 milhões em emendas para Tefé durante agenda em Brasília

O prefeito de Tefé, Nicson Marreira, está em Brasília em uma série de reuniões estratégicas com representantes do Congresso Nacional, com o objetivo de garantir novos investimentos e avanços para o município. Durante os encontros, foram assegurados mais de R$ 16 milhões em emendas parlamentares que serão destinados a áreas prioritárias de Tefé.

Em reunião com o deputado federal Silas Câmara, o prefeito avançou nas tratativas sobre as necessidades do município e recebeu a confirmação do repasse de R$ 10 milhões em emendas parlamentares. “Esse é um grande passo rumo ao desenvolvimento de Tefé. Com trabalho sério, diálogo e parcerias comprometidas com o povo, seguimos construindo uma cidade mais forte, justa e com mais oportunidades para todos”, destacou Nicson.

Já com o senador Plínio Valério, o prefeito garantiu o repasse de R$ 6 milhões em emendas e ainda confirmou a presença do parlamentar na tradicional Festa da Castanha. “É uma honra contar com o apoio do senador e tê-lo conosco prestigiando esse evento tão importante para a nossa cultura e economia local”, afirmou.

O prefeito também se reuniu com o senador Eduardo Braga, com quem fortaleceu o diálogo institucional e firmou novas parcerias em prol de Tefé. “Agradeço o cuidado e a atenção que o senador tem demonstrado com o nosso povo. Com união e compromisso, seguimos trabalhando por uma cidade mais justa, com mais oportunidades e desenvolvimento para todos os tefeenses”, concluiu.

Uma das conquistas de maior impacto da agenda em Brasília foi o encontro com o deputado federal Sidney Leite. Na ocasião, o parlamentar reafirmou seu compromisso com Tefé e anunciou a destinação de recursos para a construção da aguardada ponte do Abial.

Outro importante apoio conquistado veio do deputado federal Átila Lins, que também reafirmou seu compromisso com Tefé e confirmou presença na Festa da Castanha. A participação do parlamentar fortalece ainda mais as parcerias institucionais que contribuem para o desenvolvimento do município.

A agenda do prefeito em Brasília reforça o compromisso da gestão municipal com a busca constante por recursos e soluções que promovam o crescimento e a melhoria da qualidade de vida da população de Tefé.

*Com informações da assessoria