Prefeito Nicson Marreira reforça compromisso com a educação e inicia construção de nova escola no Ramal do Pavão

A educação no município de Tefé está ganhando mais um importante reforço. A Prefeitura, sob a gestão do prefeito Nicson Marreira, segue investindo em infraestrutura escolar com a construção da nova escola do Ramal do Pavão, na zona rural do município.

A obra representa mais um passo no compromisso da atual administração com a valorização da educação e o desenvolvimento das comunidades do interior. O novo espaço escolar está sendo projetado para oferecer ambiente moderno, seguro e acolhedor para alunos e professores, garantindo melhores condições de ensino e aprendizado.

De acordo com a gestão municipal, o investimento em educação é prioridade e reflete a visão do prefeito Nicson Marreira de que formar cidadãos é o caminho para transformar o futuro de Tefé.

“Educação é investimento, não gasto. Cada escola construída é uma porta aberta para o conhecimento e para novas oportunidades”, destacou o prefeito.

Com ações concretas como essa, Tefé segue se destacando no interior do Amazonas pelo trabalho contínuo em prol da educação, do desenvolvimento social e da qualidade de vida das famílias rurais.

Veja vídeo: