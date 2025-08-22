Prefeitura de Tefé entrega triciclo adaptado ao jovem Lucas com apoio do Senador Eduardo Braga

Na última quinta-feira (21), a Prefeitura de Tefé realizou um momento emocionante marcado pela solidariedade e pelo compromisso com a inclusão social. O jovem Lucas recebeu um triciclo adaptado, entregue pessoalmente pelo prefeito, em companhia de sua família.

Mais do que um equipamento de mobilidade, o triciclo representa liberdade, autonomia e novas oportunidades para Lucas, garantindo qualidade de vida e fortalecendo a inclusão.

O prefeito destacou a importância do gesto e a emoção sentida no momento:

“ Ver o sorriso do Lucas e a alegria da sua família é a maior recompensa. São esses instantes que nos lembram que a verdadeira política é feita de amor, cuidado e transformação na vida das pessoas.”

A ação contou com o apoio do Senador Eduardo Braga, parceiro da administração municipal, que tem contribuído para levar benefícios concretos às famílias tefeenses.

A entrega reforça o compromisso da Prefeitura de Tefé em promover políticas públicas que unem solidariedade, inclusão e cidadania.

*Com informações da assessoria