Prefeitura de Tefé nega irregularidades e esclarece reportagem sobre convênio com a Sepror

A Prefeitura de Tefé divulgou nesta segunda-feira (1º) uma nota oficial para esclarecer informações publicadas pelo portal CM7 no dia 30 de agosto, na reportagem intitulada “Prefeito de Tefé é multado e obrigado a devolver dinheiro após escândalo em convênio com a Sepror”.

Segundo a gestão municipal, a matéria se refere a uma multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) relativa ao Convênio nº 001/2020, firmado entre a Prefeitura de Tefé e a Secretaria de Produção Rural (Sepror). A prefeitura enfatizou que o convênio em questão é anterior à posse do atual prefeito, Nicson Marreira Lima, que assumiu o cargo apenas em janeiro de 2021.

O comunicado reforça que o nome do prefeito não aparece em nenhum trecho do acórdão do TCE-AM, não havendo qualquer reprovação de contas referentes à atual administração. Para o Executivo municipal, a reportagem publicada pelo portal CM7 induziu a população ao erro ao associar Nicson Marreira a supostas irregularidades cometidas pela gestão anterior.

“Reforçamos que não houve nenhuma prestação de contas reprovada da atual gestão municipal, tratando-se de uma interpretação equivocada do portal mencionado”, diz a nota.

O prefeito Nicson Marreira reafirmou que sua administração é pautada pela verdade, ética e transparência, princípios que, segundo ele, orientam todas as ações do governo municipal.

“Nosso compromisso é com a população de Tefé e com a correta aplicação dos recursos públicos. Seguiremos trabalhando para manter uma gestão responsável e transparente”, destacou o prefeito no documento.