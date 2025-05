Prof. Marcus Lúcio de Sousa é eleito novo presidente estadual da UNDIME Amazonas

Durante o 8º Fórum Estadual Ordinário da UNDIME/AM, realizado nos dias 7 e 8 de maio no Hotel Quality, em Manaus, o professor Marcus Lúcio de Sousa, atual Dirigente Municipal de Educação de Tefé/AM, foi eleito presidente estadual da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Amazonas (UNDIME/AM) para o biênio 2025–2027, e como vice-presidente, a professora Vanessa Raquel Silvestre Miglioranza, atual Dirigente Municipal de Educação de Itacoatiara/AM. A cerimônia oficial de posse aconteceu nesta quinta-feira (08/05), às 15h.

Com o tema “Gestão da educação: políticas educacionais, garantia do direito à aprendizagem com equidade e redução das desigualdades educacionais”, o Fórum reúne gestores educacionais de todo o estado para debater ações estratégicas que fortaleçam a educação pública nos municípios amazonenses.

Em sua primeira fala após a eleição, o futuro presidente da seccional destacou a relevância do trabalho em rede e o compromisso com uma gestão democrática e voltada para os territórios:

“Assumo esta missão com o coração cheio de responsabilidade e esperança. Agradeço o apoio Undime e reafirmo seguiremos sendo espaço de escuta ativa, articulação técnica e luta por políticas públicas que respeitem a diversidade de nossos municípios. Nosso desafio é garantir que cada criança, jovem e adulto amazonense tenha o direito de aprender respeitado, com equidade e dignidade. A educação no Amazonas não pode ser pensada a partir de um único centro: ela deve emergir dos territórios, das realidades ribeirinhas, indígenas e urbanas que compõem a nossa identidade. Agradeço ao prefeito Nicson Marreira, cuja confiança, incentivo e visão de futuro têm sido fundamentais para que possamos avançar com políticas públicas transformadoras no município de Tefé.”

O professor Marcus Lúcio sucede a professora Antônia Rodrigues da Silva, Dirigente de Educação de Benjamin Constant/ AM, que presidiu a Undime Amazonas no biênio 2023-2025.

Trajetória e compromisso com a educação

Marcus Lúcio de Sousa é professor, gestor educacional e referência na defesa da educação pública na região do Médio Solimões. É graduado em Licenciatura em Química pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e possui especialização em Conservação dos Recursos Naturais pela mesma instituição. Atua como professor auxiliar da UEA, onde também foi coordenador do Curso de Licenciatura em Química (2010–2015), coordenador do Programa PIBID (2012–2017), membro da Comissão de Estágio e diretor do Centro de Estudos Superiores de Tefé (2016–2017). Também foi coordenador local do projeto Pró-Inovalab em 2019, voltado à modernização de laboratórios escolares.

Na rede municipal de ensino de Tefé, assumiu a Secretaria de Educação em 2021, consolidando uma gestão marcada por inovação, fortalecimento da formação docente, valorização das escolas do campo e ampliação do acesso à educação em todas as modalidades. Com sua eleição à presidência da UNDIME/AM, Marcus Lúcio leva à entidade uma visão estratégica comprometida com a redução das desigualdades educacionais e a valorização dos gestores municipais como protagonistas na construção de políticas públicas inclusivas.

A posse da nova diretoria da UNDIME/AM foi realizada nesta quinta-feira, 8 de maio, às 15h, com a presença de autoridades educacionais, representantes institucionais e secretários municipais de todo o estado. Marcus Lúcio esteve acompanhado do Assessor Técnico dos Programas Educacionais da SEMED, professor Wagner Rocha, e a Chefe de Gabinete da SEMED, professora Gracilene Mendonça.

*Com informações da assessoria