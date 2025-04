Reconhecida pelo Governo Federal, Tefé se consolida como ‘Capital do Médio Solimões’

O município de Tefé vive um momento histórico de afirmação e protagonismo no cenário amazonense. Reconhecida pelo Governo Federal como a “Capital do Médio Solimões”, a cidade reforça sua importância territorial e política na região, resgatando inclusive seu papel estratégico do passado — quando cedeu áreas para a criação de cidades vizinhas que hoje compõem o entorno do Médio Solimões.

A relevância de Tefé também se reflete nas urnas. Com mais de 34 mil votos nas eleições de 2024, o prefeito Nicson Marreira foi reeleito como o gestor com maior votação proporcional do país. O resultado expressivo reforça a estabilidade política local e evidencia a sintonia entre a gestão municipal e a população. Mais do que um dado estatístico, o número traduz um momento de confiança e fortalecimento institucional do município.

No campo cultural, Tefé avança com mais um reconhecimento: a tradicional Festa da Castanha foi oficialmente incluída no calendário Nacional de Eventos do Ministério do Turismo. A celebração, que movimenta a economia criativa e exalta as tradições locais, torna-se agora um símbolo de resistência e da rica identidade amazônica.

Com estabilidade política, valorização cultural e reconhecimento territorial, Tefé desponta como uma liderança regional no Amazonas. Mais do que representar o Médio Solimões, a cidade assume a dianteira na condução do seu futuro.