SEMSA capacita profissionais de saúde para enfrentamento do aumento de casos virais no Amazonas

Com o objetivo de fortalecer a rede municipal de saúde diante do crescimento de casos de doenças virais na região, a Secretaria Municipal de Saúde de Tefé (Semsa/Tefé) promoveu, nesta quinta-feira (22), uma capacitação voltada a médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. O treinamento foi realizado no auditório da Fametro e integra as estratégias de prevenção e resposta articuladas pela secretaria.

A atividade faz parte do programa de educação continuada da Semsa e teve como foco a atualização dos profissionais da Atenção Básica e da rede hospitalar quanto aos protocolos de identificação, notificação e manejo clínico de casos suspeitos de infecções virais, como dengue, chikungunya, influenza, entre outras, que vêm apresentando aumento nos últimos meses no estado.

De acordo com a coordenadora de Vigilância Epidemiológica e do CIEVS, Itelvina Sousa, o momento exige preparo técnico e agilidade por parte dos serviços de saúde. “Estamos vivenciando um agravamento nos índices de doenças virais em nossa região. Por isso, é fundamental que nossas equipes estejam atualizadas e bem orientadas quanto às medidas de prevenção e ao manejo clínico desses casos”, destacou.

Além da capacitação técnica, a Semsa vem intensificando ações preventivas, como campanhas educativas, visitas domiciliares, orientação à população e o reforço da vigilância epidemiológica.

“Essas ações fazem parte de um esforço coletivo para conter a disseminação dos vírus e mitigar os impactos à saúde pública. O engajamento dos profissionais e da população é essencial neste momento”, complementou Itelvina.

*Com informações da assessoria