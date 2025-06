Tefé 170 anos: desfile cívico acontecerá as 17 horas deste sábado. Confira a ordem de apresentação das escolas

Os 170 anos de Emancipação Política do município de Tefé será comemorado com o tradicional Desfile Cívico, em frente ao Paço Municipal, com início previsto para as 17:00 deste sábado.

A solenidade contará com a presença dos administradores do município, autoridades, civis, militares e eclesiásticas.

O evento terá transmissão do Portal Tefé News no YouTube.

ORDEM DE INSTITUIÇÔES – DESFILE CÍVICO.

TEFÉ, 170 ANOS DE HISTÓRIA, CULTURA E EVOLUÇÃO.

1- CRECHE MUNICIPAL PROF. ANA MARIA DE SOUSA LIMA

2- CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ

3- ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO FELIZ

4- CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO HÉLIO BEZERRA BESSA

5- CRECHE MUNICIPAL PROF. EDÉZIO OLIVEIRA DE PINHO

6- CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL PROF. ALMERINDA DE OLIVEIRA PINHO.

7- CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LUCILENE DE CARVALHO PONTES

8- ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. CALISTO PEREIRA CAVALCANTE

9- ESCOLA MUNICIPAL TEREZA PRÁIA TAVARES

10-ESCOLA MUNICIPAL QUERUBINS

11-ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

12-ESCOLA PIUÍ ABACAXI

13-ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO

14-ESCOLA ESTADUAL EDUARDO RIBEIRO

15-ESCOLA ESTADUAL PROF. ISIDORO GONÇALVES DE SOUSA

16-ESCOLA MUNICIPAL COLÔNIA VENTURA

17-ESCOLA MUNICIPAL MAYARA REDMAN ABDEL AZIZ

18- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGO DOS EXCEPCIONAIS (APAE)

19-ESCOLA ESTADUAL ANTÍDIO BORGES FAÇANHA

20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMASC)

21-ESCOLA ESTADUAL EDUARDO SÁ

22-ESCOLA MUNICIPAL PROF. DOROTÉIA BEZERRA DOS SANTOS

23-PRIMEIRO CENTRO MUNICIPAL DE APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO WALTER CABRAL

24-ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR HELYON DE OLIVEIRA

25-ESCOLA ESTADUAL CORINTHO BORGES FAÇANHA

26-ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUZIVALDO CASTRO

27-ESCOLA MUNICIPAL INTEGRAL BERTHOLLETIA EXCELSA

28-ESCOLA MUNICIPAL RURAL ESTHER LIMA

29-ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA PADRE AUGUSTO CABROLIÊ

30-ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA BASÍLIA PACAIA

31-ESCOLA MUNICIPAL RURAL INDÍGENA NOSSA SENHORA APARECIDA

32-ESCOLA ESTADUAL AMÉLIA LIMA

33-ESCOLA MUNICIPAL RURAL MARANATA

34-ESCOLA MUNICIPAL FLORA AGRÍCOLA

35-ESCOLA MUNICIPAL RURAL BOM JESUS

36-ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA SANTA CRUZ

37-ESCOLA MUNICIPAL RURAL MARIA EDUARDA DOS SANTOS

38-ESCOLA MUNICIPAL RURAL INDÍGENA FONTE DE ÁGUA VIVA

39-ESCOLA MUNICIPAL RURAL PROF JOÃO HAMILTON

40-ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA SÃO SEBASTIÃO

41-ESCOLA MUNICIPAL RURAL PROF. MARIA DINI FERREIRA GONÇALVES

42-ESCOLA MUNICIPAL RURAL CAMINHO DO SABER

43-ESCOLA MUNICIPAL RURAL CASTRO ALVES

44-ESCOLA MUNICIPAL RURAL SANTA CLARA

45-ESCOLA MUNICIPAL WENCESLAU DE QUEIROZ

46-ESCOLA ESTADUAL GETÚLIO VARGAS

47-ESCOLA ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL PROF NAZIRA LITAIFF MORIZ

48-ESCOLA ESTADUAL SÃO SOJÉ

49-ESCOLA ESTADUAL SANTA TEREZA

50-ESCOLA ESTADUAL DEPUTADO ARMANDO DE SOUZA MENDES (GM-3)

51-ESCOLA ESTADUAL FREI ANDRÉ DA COSTA

52-CENTRO DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL (CETI)

53- CENTRO EDUCACIONAL GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO

54- ESCOLA DE MUSICA SANTA CECÍLIA

55-PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÁS DROGAS E A VIOLÊNCIA (PROERD)

56-INSTITUTO CAPACITAR PARA SALVAR

57-CORPO DE BOMBEIRO MILITAR

58-MARINHA DO BRASIL

59-SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER (SEMJEL)

60-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMSA)

61-BIBLIOTECA MUNICIPAL PROTÁSIO LOPES

62-CENTRO DE CAPACITAÇBÃO E FORMAÇÃO DO SERVIDOR (CCFS)

63- UNIVERSIDADE PAULISTA (UNIP)

64-CLUBES DE DESBRAVADORES

65-UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB-TEFÉ)

66-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACIONAL (SEMED).