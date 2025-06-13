Tefé 170 anos: desfile cívico acontecerá as 17 horas deste sábado. Confira a ordem de apresentação das escolas

Os 170 anos de Emancipação Política do município de Tefé será comemorado com o tradicional Desfile Cívico, em frente ao Paço Municipal, com início previsto para as 17:00 deste sábado.
A solenidade contará com a presença dos administradores do município, autoridades, civis, militares e eclesiásticas.
O evento terá transmissão do Portal Tefé News no YouTube.
ORDEM DE INSTITUIÇÔES – DESFILE CÍVICO.
TEFÉ, 170 ANOS DE HISTÓRIA, CULTURA E EVOLUÇÃO.
1- CRECHE MUNICIPAL PROF. ANA MARIA DE SOUSA LIMA
2- CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ
3- ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO FELIZ
4- CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO HÉLIO BEZERRA BESSA
5- CRECHE MUNICIPAL PROF. EDÉZIO OLIVEIRA DE PINHO
6- CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL PROF. ALMERINDA DE OLIVEIRA PINHO.
7- CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LUCILENE DE CARVALHO PONTES
8- ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. CALISTO PEREIRA CAVALCANTE
9- ESCOLA MUNICIPAL TEREZA PRÁIA TAVARES
10-ESCOLA MUNICIPAL QUERUBINS
11-ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
12-ESCOLA PIUÍ ABACAXI
13-ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO
14-ESCOLA ESTADUAL EDUARDO RIBEIRO
15-ESCOLA ESTADUAL PROF. ISIDORO GONÇALVES DE SOUSA
16-ESCOLA MUNICIPAL COLÔNIA VENTURA
17-ESCOLA MUNICIPAL MAYARA REDMAN ABDEL AZIZ
18- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGO DOS EXCEPCIONAIS (APAE)
19-ESCOLA ESTADUAL ANTÍDIO BORGES FAÇANHA
20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMASC)
21-ESCOLA ESTADUAL EDUARDO SÁ
22-ESCOLA MUNICIPAL PROF. DOROTÉIA BEZERRA DOS SANTOS
23-PRIMEIRO CENTRO MUNICIPAL DE APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO WALTER CABRAL
24-ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR HELYON DE OLIVEIRA
25-ESCOLA ESTADUAL CORINTHO BORGES FAÇANHA
26-ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUZIVALDO CASTRO
27-ESCOLA MUNICIPAL INTEGRAL BERTHOLLETIA EXCELSA
28-ESCOLA MUNICIPAL RURAL ESTHER LIMA
29-ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA PADRE AUGUSTO CABROLIÊ
30-ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA BASÍLIA PACAIA
31-ESCOLA MUNICIPAL RURAL INDÍGENA NOSSA SENHORA APARECIDA
32-ESCOLA ESTADUAL AMÉLIA LIMA
33-ESCOLA MUNICIPAL RURAL MARANATA
34-ESCOLA MUNICIPAL FLORA AGRÍCOLA
35-ESCOLA MUNICIPAL RURAL BOM JESUS
36-ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA SANTA CRUZ
37-ESCOLA MUNICIPAL RURAL MARIA EDUARDA DOS SANTOS
38-ESCOLA MUNICIPAL RURAL INDÍGENA FONTE DE ÁGUA VIVA
39-ESCOLA MUNICIPAL RURAL PROF JOÃO HAMILTON
40-ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA SÃO SEBASTIÃO
41-ESCOLA MUNICIPAL RURAL PROF. MARIA DINI FERREIRA GONÇALVES
42-ESCOLA MUNICIPAL RURAL CAMINHO DO SABER
43-ESCOLA MUNICIPAL RURAL CASTRO ALVES
44-ESCOLA MUNICIPAL RURAL SANTA CLARA
45-ESCOLA MUNICIPAL WENCESLAU DE QUEIROZ
46-ESCOLA ESTADUAL GETÚLIO VARGAS
47-ESCOLA ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL PROF NAZIRA LITAIFF MORIZ
48-ESCOLA ESTADUAL SÃO SOJÉ
49-ESCOLA ESTADUAL SANTA TEREZA
50-ESCOLA ESTADUAL DEPUTADO ARMANDO DE SOUZA MENDES (GM-3)
51-ESCOLA ESTADUAL FREI ANDRÉ DA COSTA
52-CENTRO DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL (CETI)
53- CENTRO EDUCACIONAL GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO
54- ESCOLA DE MUSICA SANTA CECÍLIA
55-PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÁS DROGAS E A VIOLÊNCIA (PROERD)
56-INSTITUTO CAPACITAR PARA SALVAR
57-CORPO DE BOMBEIRO MILITAR
58-MARINHA DO BRASIL
59-SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER (SEMJEL)
60-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMSA)
61-BIBLIOTECA MUNICIPAL PROTÁSIO LOPES
62-CENTRO DE CAPACITAÇBÃO E FORMAÇÃO DO SERVIDOR (CCFS)
63- UNIVERSIDADE PAULISTA (UNIP)
64-CLUBES DE DESBRAVADORES
65-UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB-TEFÉ)
66-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACIONAL (SEMED).