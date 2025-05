Tefé avança com obras de pavimentação e reforça compromisso com a qualidade de vida

A cidade de Tefé, localizada no coração do Amazonas, passa por uma transformação significativa com o avanço das obras de pavimentação urbana. Mais de 15 quilômetros de asfalto estão sendo aplicados em vias estratégicas, com foco em melhorar a mobilidade, aumentar a segurança viária e valorizar as áreas residenciais do município.

As obras fazem parte de um plano amplo de infraestrutura executado pela Prefeitura Municipal, que busca modernizar a cidade e proporcionar mais qualidade de vida à população. Para o prefeito Nicson Marreira, cada via asfaltada representa um passo importante nesse processo. “Cada rua asfaltada representa mais dignidade para a nossa gente. É respeito com o cidadão e investimento direto na qualidade de vida”, afirmou o gestor.

As melhorias já têm reflexo direto na vida dos moradores. Com ruas mais seguras e acessíveis, a circulação tem se tornado mais eficiente. Além disso, o avanço das obras vem gerando empregos e movimentando o comércio local, o que impulsiona o desenvolvimento econômico de Tefé.

Segundo a Prefeitura, novas etapas do projeto estão em fase de planejamento, com a meta de ampliar ainda mais as ações de infraestrutura. “Esse é só o começo. Temos muito mais por vir, sempre com responsabilidade e compromisso com o nosso povo”, reforçou Marreira.

Reconhecida como a capital do Médio Solimões, Tefé dá passos firmes rumo a um futuro mais moderno e promissor. As ações de pavimentação evidenciam o comprometimento da atual gestão com o progresso urbano e social, reafirmando que investir em infraestrutura é, também, investir nas pessoas.