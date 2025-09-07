Tefé celebra Independência do Brasil com desfile cívico-militar; confira

Na manhã deste domingo (7), a cidade de Tefé, no Amazonas, realizou a tradicional parada cívico-militar em comemoração ao Dia da Independência do Brasil. O evento ocorreu na rua Olavo Bilac, em frente ao prédio da Prefeitura, no centro da cidade, e reuniu grande público.

A solenidade contou com a participação das Forças Armadas, instituições de ensino, entidades representativas e membros da sociedade civil, que abrilhantaram o desfile com apresentações organizadas e marcadas pelo civismo.

O público presente acompanhou de perto a celebração, que reforçou valores de patriotismo, respeito e cidadania, consolidando o 7 de Setembro como uma das datas mais importantes do calendário nacional.

Celebrado anualmente em 7 de setembro, o feriado marca o dia em que, em 1822, o Brasil declarou sua independência de Portugal, consolidando-se como nação soberana. A data é considerada um dos momentos mais importantes da história do país e simboliza valores de liberdade, cidadania e identidade nacional.

Veja fotos: