Tefé celebra sabores e tradições na 8ª Feira da Agricultura Familiar; confira

Nos dias 29 e 30 de agosto, a Praça Remanso do Boto, em Tefé, será palco da 8ª Feira da Agricultura Familiar, um evento que valoriza o trabalho de quem cultiva a terra e leva alimentos frescos e de qualidade para a mesa da população. A programação começa às 6h da manhã e promete transformar o espaço em um verdadeiro festival de cores, sabores e tradições locais.

Durante os dois dias de feira, os visitantes terão acesso a uma grande variedade de produtos, como:

Frutas frescas da região

Hortaliças direto da roça

Doces caseiros

Artesanato produzido por talentos locais

Outros itens da agricultura familiar

Mais do que uma feira, o evento se consolida como uma oportunidade de fortalecer a economia local, gerar renda para os produtores e aproximar a comunidade do campo, que com dedicação e carinho garante alimentos saudáveis a preços acessíveis.

“É o momento de valorizar quem planta, colhe e alimenta a nossa cidade”, destacam os organizadores, reforçando a importância do incentivo à agricultura familiar como pilar da cultura e da economia de Tefé.

A Feira da Agricultura Familiar já se tornou tradição no calendário cultural do município, reunindo famílias inteiras para prestigiar os agricultores e celebrar a riqueza da produção local.

8ª Feira da Agricultura Familiar

Dias 29 e 30 de agosto (sexta e sábado)

Praça Remanso do Boto – a partir das 6h