Tefé inicia nova fase do projeto “Educar para a Vida: Saber e Fazer” com foco no protagonismo estudantil

A Secretaria Municipal de Educação de Tefé (SEMED) deu início, na manhã desta quarta-feira (7), à nova etapa do projeto “Educar para a Vida: Saber e Fazer”. A cerimônia de abertura ocorreu no auditório da Escola Municipal Wenceslau de Queiroz e reuniu autoridades, educadores e representantes da comunidade escolar.

Idealizado pelo professor Luzivaldo de Castro e reformulado pela equipe técnica da SEMED, o projeto busca estimular o protagonismo estudantil e promover o desenvolvimento integral dos alunos. A iniciativa foca em temas contemporâneos, propondo ações voltadas à cidadania e ao fortalecimento do vínculo entre escola e comunidade.

Nesta edição, cerca de 3.717 estudantes, da zona urbana e rural, serão atendidos. O número reforça o compromisso da gestão municipal com uma educação pública inclusiva, acessível e transformadora.

A cerimônia contou com a presença do secretário adjunto de Educação, Elder Balieiro; da coordenadora executiva pedagógica da SEMED, Maria Teresa Araújo dos Santos; da idealizadora do projeto, Ivete de Almeida Ramos; da presidente do Conselho Municipal de Educação, professora Dalvaneide Cruz das Chagas; e do vereador Francisco Carioca Pinto, presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal. Representantes das zonas urbana e rural também participaram, como a diretora Ana Mágila Banes e o professor Daniel Pinto Gama, da Escola Municipal Rural São Luiz, na Comunidade Bela Conquista.

Durante o evento, Ivete de Almeida destacou a importância da proposta: “Mais que uma proposta pedagógica, o projeto é um instrumento de transformação social. Ver essa iniciativa crescer e ser acolhida mostra que a semente plantada continua frutificando para toda a comunidade escolar”.

O secretário adjunto Elder Balieiro também enfatizou o papel estratégico do projeto. “Estamos diante de uma proposta que conecta o saber escolar aos desafios reais do território. É isso que forma cidadãos críticos, participativos e conscientes do seu papel social”, afirmou.

A programação incluiu a apresentação dos coordenadores do projeto, execução dos hinos nacional e municipal, e exibição de vídeos com experiências exitosas em unidades como a Escola Municipal Professor Luzivaldo de Castro e a Escola Municipal Rural Bom Jesus, da comunidade Bacuri. O encerramento ficou por conta do professor Rui dos Santos Carneiro, que reforçou a importância de promover práticas educativas conectadas à realidade local, com base na colaboração e na criatividade.