Tefé lança projeto “Vrum… Vrum da Leitura” para incentivar hábito da leitura entre estudantes

A Prefeitura de Tefé, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), lançou na manhã desta quarta-feira (24) o projeto “Vrum… Vrum da Leitura”. A iniciativa tem como objetivo estimular o gosto pela leitura entre alunos da rede municipal, especialmente do 2º ao 5º ano, por meio de ações lúdicas e pedagógicas.

O lançamento ocorreu no auditório do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (CETAM) e contou com a presença de diretores escolares, professores, técnicos da educação, autoridades convidadas e dezenas de estudantes. A programação do evento incluiu apresentações artísticas, uma leitura dramatizada da fábula “A Menina do Leite” e discursos direcionados ao público infantil e educadores, destacando a importância da literatura no ambiente escolar.

Durante a cerimônia, o secretário adjunto de Educação, Elder Balieiro de Castro, destacou a proposta do projeto. “A leitura é o combustível da imaginação e do saber. Com o Vrum… Vrum, queremos despertar nas nossas crianças o prazer genuíno de ler, criar e sonhar. É uma semente que lançamos hoje para colhermos um futuro mais leitor, mais crítico e mais humano”, afirmou.

A idealizadora e coordenadora da ação, professora Aniterese Sevalho, também falou sobre a importância do projeto. “Esse projeto nasceu do desejo de ver nossas crianças encantadas com as palavras. Cada atividade foi pensada com carinho para tornar a leitura uma aventura prazerosa e acessível. ‘Vrum… Vrum da Leitura’ é mais do que um nome divertido — é o som do conhecimento chegando com velocidade e alegria nas nossas escolas”, disse.

O “Vrum… Vrum da Leitura” será desenvolvido ao longo do ano letivo com atividades nas escolas, envolvendo alunos, professores e a comunidade escolar em ações que promovem o acesso à leitura e o desenvolvimento da imaginação infantil.