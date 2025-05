Tefé: MP-AM convida população e entidades para Audiência Pública sobre Sistema de Esgotamento Sanitário

O Ministério Público do Amazonas (MP-AM) está convocando a população de Tefé e as entidades representativas do município para participarem de uma audiência pública que discutirá a elaboração do Plano de Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade, pelo SAAE/Tefé.

O encontro está marcado para o dia 23 de maio de 2025, às 9h, na sala do Júri do Fórum de Justiça de Tefé, localizado na Estrada do Aeroporto, s/n, no bairro Santa Tereza.

A audiência será conduzida pelo MP-AM em parceria com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Tefé (SAAE), responsável pela execução do plano. O objetivo é promover o diálogo com a sociedade sobre as diretrizes e etapas do projeto, ouvindo sugestões e esclarecendo dúvidas da população.

O Ministério Público destaca a importância da participação popular para garantir a transparência e a eficácia do processo, além de assegurar que o plano atenda às necessidades reais da comunidade tefeense.