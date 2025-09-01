Saiba como se inscrever para vaga de pesquisador no Instituto Mamirauá com salário de R$ 5,9 mil

O Instituto Mamirauá abriu inscrições para a contratação de um Analista de Pesquisa e Desenvolvimento PL, voltado ao Programa de Manejo de Agroecossistemas. A vaga exige atuação na sede do instituto em Tefé (AM), com remuneração a partir de R$ 5.919, além de benefícios.

Além da sede, o pesquisador atuará nas Reservas de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, Amanã e Piagaçu-Purus, na Floresta Nacional de Tefé, e em outras áreas de atuação da instituição. As inscrições na seleção podem ser feitas até o dia 7 de setembro.

O cargo é destinado a candidatos com pós-graduação em áreas afins, conhecimento em produção agroecológica e orgânica, experiência em cadeias produtivas de castanha, açaí e farinha de mandioca, e experiência em gestão comunitária. Também é desejável experiência com políticas públicas de alimentação, como o PNAE, PAA, PGPBio e PREME, além de habilidades para planejar e executar atividades de campo, oficinas e assessoria técnica.

O regime de trabalho é CLT, 44 horas semanais, com período de experiência inicial de 45 dias, prorrogável por mais 45 dias. Entre os benefícios estão assistência médica com coparticipação, transporte, alimentação e alojamento durante expedições de campo, além da possibilidade de evolução na carreira conforme o plano de cargos e salários do instituto.

Como se inscrever

Os interessados em trabalhar no Instituto Mamirauá devem enviar currículo, carta de apresentação e duas referências profissionais ou cartas de recomendação para o e-mail [email protected], com o assunto Edital 18/2025 – Analista de Pesquisa e Desenvolvimento Pleno. Para mais detalhes do processo seletivo, CLIQUE AQUI.