Tefé se prepara para oito noites de tradição no Arraial Folclórico 2025; confira

O mês de setembro promete ser de muita festa em Tefé, município do Amazonas. A maior celebração popular da cidade já tem data marcada: o Arraial Folclórico 2025, que vai transformar a Praça Remanso do Boto em um grande palco de cultura, tradição e alegria.

Entre os dias 4 a 7 e 11 a 14 de setembro, o público poderá aproveitar oito noites de programação cultural, reunindo danças típicas, apresentações folclóricas, comidas regionais e todo o clima festivo que marca a identidade do povo tefeense.

O evento é uma realização da Prefeitura de Tefé e tem como objetivo valorizar as manifestações culturais locais, fortalecendo a tradição e oferecendo lazer de qualidade para toda a família.

— “O Arraial Folclórico é um momento de encontro da nossa gente, de celebração das raízes e de valorização da diversidade cultural de Tefé. É uma festa que emociona, une e orgulha nossa cidade”, destacou a organização.

Com entrada gratuita, o Arraial Folclórico 2025 promete ser um dos pontos altos do calendário cultural do município, reafirmando o compromisso com a preservação das tradições amazônicas.

Local: Praça Remanso do Boto

Datas: 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 e 14 de setembro