Renda extra e oportunidade: Curso da Padaria Artesanal desperta sonhos e fortalece a autonomia financeira

Na quarta-feira (24/09), foi realizada mais uma aula do projeto Padaria Artesanal, iniciativa do Governo do Amazonas que promove autonomia financeira e cria novas oportunidades para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Ao longo do curso, os participantes elogiaram o projeto e destacaram como aprender novas habilidades faz a diferença na vida da população.

O curso da Padaria Artesanal é desenvolvido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), em parceria com o Governo Federal e apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). As aulas, tanto teórica quanto prática, acontecem sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, no CECF Teonízia Lobo, e são ministradas por professores multiplicadores.

Fotos: Melissa Mota/Seas

Para a aposentada Maria da Glória Souza da Silva, de 73 anos, a experiência é uma forma de unir aprendizado e afeto. “É uma oportunidade muito boa de estar aprendendo. Precisamos saber fazer nosso próprio pão. Meus netos e filhos gostam bastante. Nem sempre sabemos como os pães são feitos em panificadoras. Aqui, além de aprender, sabemos que tudo é feito de forma higiênica”, disse.

O vendedor Wallace Rodrigo dos Santos, de 43 anos, participou acompanhado da esposa e enxergou no curso a chance de retomar o empreendedorismo. “Quero abrir novamente minha padaria, mas desta vez vou produzir meus próprios pães para vender. Futuramente, espero até ensinar outras pessoas. É importante o governo investir nesse projeto, porque muitas pessoas aprendem e colocam em prática essa profissão”, declarou.

Foto: Melissa Mota/Seas

Para a dona de casa Erika Helena, de 34 anos, a motivação é unir cuidado familiar e geração de renda extra. “Esse curso é muito importante para aprender, ter uma renda a mais e também ajudar as pessoas próximas, repassando o que aprendo aqui. É uma oportunidade que transforma”, afirmou.

Foto: Melissa Mota/Seas

O curso ensina 10 receitas de pães artesanais, além de noções de empreendedorismo e higiene. A secretária da Seas, Kely Patrícia, destacou o quanto o projeto transforma a vida de inúmeras pessoas que participam das aulas.

“A Padaria Artesanal é um projeto que estimula o empreendedorismo, a geração de renda, por meio da produção de pães. As pessoas conseguem criar um negócio produzindo pães na sua própria casa, com seus materiais, de forma simples. É a demonstração de que o Governo do Estado está empenhado em transformar a vida da população através de iniciativas como essa”, afirmou a secretária.

Padaria artesanal

O Padaria Artesanal é uma iniciativa pioneira na região Norte, que busca estimular o empreendedorismo e a inclusão produtiva. O foco é incentivar a formalização de negócios e a geração de emprego e renda, especialmente para famílias em situação de vulnerabilidade social.

Mais do que ensinar técnicas de panificação, o projeto abre caminhos para que os participantes possam transformar conhecimento em novas perspectivas de vida.