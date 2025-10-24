Tefé: roteiro com dicas imperdíveis do que fazer na cidade que fica no coração do AM

Conheça a catedral histórica, caminhe pela orla do Lago Tefé, explore o encontro das águas e faça passeios pela natureza exuberante da região.

Tefé é uma cidade do interior do Amazonas, às margens do Rio Solimões, conhecida por sua forte ligação com a natureza, cultura ribeirinha e biodiversidade única. Com cerca de 70 mil habitantes, ela funciona como uma porta de entrada para quem deseja vivenciar a Amazônia de forma autêntica, sem os excessos do turismo de massa.

Se você está planejando visitar essa região encantadora e ainda não sabe o que fazer em Tefé, este artigo traz as melhores atrações turísticas, passeios e experiências que a cidade oferece. Prepare-se para descobrir um lado ainda pouco explorado da floresta amazônica.

1. Catedral de Santa Teresa D’Ávila

Foto: Gui Gomes Principal símbolo religioso de Tefé, a Catedral de Santa Teresa D’Ávila se destaca tanto pela sua arquitetura quanto pela sua história. Construída por missionários europeus no século XX, ela ocupa uma área elevada, com vista panorâmica para o Lago Tefé. O local é ponto de encontro da comunidade e oferece momentos de contemplação e belas fotos, principalmente ao pôr do sol.

2. Caminhada pela orla do Lago Tefé

Foto: Gui Gomes A orla da cidade, às margens do Lago Tefé, é um dos lugares preferidos pelos moradores e visitantes. Ideal para caminhadas ao fim da tarde, ela oferece uma vista ampla do lago e da vegetação amazônica. Com sorte, você pode até avistar botos-cor-de-rosa nadando perto da margem. Aproveite para experimentar comidas típicas em barracas e feiras locais.

3. Feira Municipal de Tefé

Foto: Lucas Ramos Quer conhecer a verdadeira alma da cidade? Vá à Feira Municipal. Lá você encontra frutas típicas, peixes frescos da região (como o pirarucu e o tambaqui), artesanato ribeirinho e muita conversa boa com os tefeenses. É o melhor lugar para se aproximar dos sabores e saberes da cultura local.

4. Encontro das Águas: Solimões e Tefé

Foto: Do Norte ao Norte

Um dos fenômenos naturais mais impressionantes da Amazônia acontece bem perto de Tefé: o encontro das águas do lago de Tefé e do Rio Solimões. As águas escuras do primeiro se encontram com as águas barrentas do segundo, e elas seguem lado a lado por quilômetros sem se misturar — um verdadeiro espetáculo natural. Você pode fazer passeios de barco saindo do porto para ver de perto esse fenômeno único.

5. Passeios de barco pelos igarapés e ilhas da região

Foto: Gui Gomes

A região de Tefé é rica em igarapés, lagos e ilhotas que podem ser explorados por meio de passeios guiados de barco ou canoa. Esses passeios permitem a observação próxima da fauna e flora locais, passando por áreas de floresta alagada e igapós, onde vivem macacos, botos, aves emblemáticas e até jacarés.

6. Comunidades Ribeirinhas do entorno

Foto: Gui Gomes

A partir de Tefé, é possível visitar pequenas comunidades ribeirinhas que mantêm modos de vida tradicionais e vivem em harmonia com o ritmo dos rios. Muitas oferecem experiências autênticas como culinária local, oficinas de artesanato, contação de histórias e apresentações culturais. A visita deve ser feita, de preferência, com acompanhamento de guias locais. Dentre os lugares imperdíveis para essa experiência podemos citar a Floresta Nacional de Tefé e a comunidade da Missão.

Tefé é muito mais do que um ponto no mapa

Foto: Gui Gomes

A cidade de Tefé, apesar de pouco conhecida no turismo de massa, reserva experiências autênticas, culturais e naturais que encantam quem busca conexão com a Amazônia real. Seja para um fim de semana diferente, seja como ponto de partida para uma jornada profunda na floresta, Tefé oferece um roteiro completo para quem deseja sair do comum e viver algo memorável.

Dica Bônus: vivencie a floresta na Reserva Mamirauá

Foto: Gui Gomes

Se você está com mais tempo e deseja ir além dos passeios urbanos, a 1h30 de barco de Tefé está localizada a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá , a maior área de várzea protegida do mundo e um verdadeiro santuário da biodiversidade.

Dentro dessa reserva está o premiado Uakari Lodge , uma pousada flutuante gerida pelas comunidades locais. É a escolha ideal para quem busca uma experiência de imersão total na floresta, com trilhas guiadas, passeios de canoa, observação de animais selvagens e aprendizado sobre conservação ambiental.

*Com informações Wakari